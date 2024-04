"Me siento pésimo": Pamela Díaz preocupa a sus fans tras revelar que atraviesa problemas de salud

03 abr. 2024 - 15:01 hrs.

La influencer Pamela Díaz preocupó a sus seguidores tras subir en horas de la tarde de este martes 2 de abril una historia en la que aparecía quejándose de malestares de salud.

Desde su pieza, acostada en su cama, Díaz le habló directamente a su "people", la forma en que ella llama a sus fans, para contarles de sus problemas, dejándolos preocupados.

El problema de salud de Pamela Díaz

"Hola, people, estoy acostada porque me siento pésimo. Nunca me siento mal, yo creo que es primera vez que me enfermo, si nunca me enfermo", partió diciendo la también modelo.

Detallando sus síntomas, explicó que, "no me dan ganas de comer nada, me siento pésimo, me duelen las costillas, me duelen los hombros, me duele todo".

"¿Habrá un virus?, no sé, no sé, pero me voy a acostar mejor. Me voy a tomar una sopita o algo", añadió Pamela.

Pamela Díaz

Por último, confesó que el malestar influye en su personalidad, reconociendo que "más encima ando pesada", algo que reafirmó con lo que escribió sobre el video, puesto que redactó, "me pone mal genio sentirme mal... es mi primera vez".

Cabe destacar que Pamela Díaz no ha actualizado durante la jornada de este miércoles 3 de abril su estado de salud frente a sus fans.

Todo sobre Famosos chilenos