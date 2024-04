Marcianeke responde a arrendatario y culpa a su exmanager de millonaria deuda: "Él me cag..."

03 abr. 2024 - 11:14 hrs.

El cantante Marcianeke comenzó el mes de abril con el pie izquierdo, como popularmente se dice cuando ocurre algún imprevisto, debido a que tuvo un violento altercado con el arrendador de la casa en la que vive en la comuna de Colina, en la región Metropolitana.

El dueño del inmueble llegó en horas de la mañana del lunes 1 de abril a la casa con un arma, acompañado de otros dos sujetos, quienes amenazaron al cantante y a quienes estaban dentro del hogar, entre ellos, la novia del cantante.

Horas después se conoció que el dueño de la casa tomó esta decisión contra el cantante debido a que él mantenía una deuda de más de 14 millones de pesos por concepto de arriendo, sin contar los gastos básicos y comunes que no han sido pagados desde enero de este 2024.

Marcianeke culpa a exmánager por deuda

En conversación con un programa de CHV, Marcianeke culpó de esta mora a su exmánager, de nombre Franco, asegurando luego que sufrió una estafa de parte de él.

Marcianeke

"El único que debe aquí es el manager de nombre Franco, él es la persona que no ha dado cara en estos momentos. Yo dejé de trabajar con el Franco por problemas monetarios porque él me cagó (sic) con una cantidad bastante grande de plata, luego que pasó eso me pasó todas las deudas que debe. Él me dejó todas las deudas para que me hiciera cargo yo", señaló.

Marcianeke aclaró que se encuentra en la búsqueda de un nuevo hogar, revelando además que todo lo adeudado ya fue pagado al dueño del hogar.

"Nosotros estamos moviendo las cosas para poder irnos (...) Tenemos los registros, incluso ayer cuando vinieron los Carabineros íbamos a mostrar los mensajes y él los borró, menos mal que tenemos respaldo", sentenció.

