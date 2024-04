Kika Silva reveló detalles tras sacarse los implantes mamarios: "No soportaba tenerlas adentro mío"

03 abr. 2024 - 09:09 hrs.

La influencer chilena, Kika Silva, hace algunas semanas se sacó los implantes que se había colocado en su pecho hace ya más de una década.

En una ronda de preguntas y respuestas de Instagram, Kika contó detalles de esta decisión que tomó a sus cientos de miles de seguidores, quienes le hicieron todo tipo de preguntas.

"No soportaba tenerlas adentro mío"

La primera fue sobre el tiempo que tuvo las prótesis. Al respecto, Silva contestó que, "tuve los implantes por 10 años, no me arrepiento de habérmelos puesto, pero esta decisión de sacármelos me hacía mucho más sentido con mi vida de hoy".

Kika Silva

Luego le consultaron, "¿afectó tu autoestima el cambio... ver que tu cuerpo cambió? ¿Te dejaste de sentir sexy?". A eso dijo, "fue una decisión que tomé con mucho tiempo, no fue de un día para otro, es algo que lo planeé, entonces estaba consciente de lo que estaba haciendo".

"Y al revés de sentirme menos sexy, hoy me siento mucho mejor y mucho más linda que antes, gracias a que confío mucho en mi doctor porque fue el mismo que me las puso, confiaba mucho en que él me iba a dejar bien", añadió.

Historias de Kika Silva

Sobre las motivaciones tras su decisión, indicó que, "hace mucho tiempo sentía que tenía un cuerpo extraño en mi cuerpo, fue un proceso como de dos años en los que estuve preguntando mucho y averiguando. Literalmente, sentía que era un agente extraño y no soportaba tenerlas adentro mío, por eso una vez que lo decidí, ya no veía la hora de sacármelas".

Por último, Kika reveló que tuvo que hacerse una mastopexia, cirugía para reubicar la posición de sus mamas. "Quedé demasiado contenta con el resultado final. Están exactamente donde quería", celebró.

Historias de Kika Silva

