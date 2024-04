Gonzalo Egas: ¿Cuántos años tiene, cuál es su estatura y a qué se dedica?

03 abr. 2024 - 14:10 hrs.

Han pasado largos años desde que Gonzalo Egas llegó a televisión y consiguió fama tras ser el ganador del reality show "La Granja" en el año 2005. En esa época destacó por su fuerte carácter y su gran condición deportiva que le permitió triunfar en el programa.

Posteriormente, Egas probó suerte en otro reality llamado "1810", en el que fue semifinalista. Tras ello, estuvo en algunos programas de televisión y en el último tiempo se mantuvo enfocado en su gran pasión: las artes marciales.

Gonzalo Egas: Edad, estatura y a qué se dedica

Gonzalo Egas nació 20 de julio de 1975 y actualmente tiene 48 años de edad. Nació en Santiago, es cáncer y mide 1,75 metros.

Es artista marcial, entrenador personal y comentarista de artes marciales mixtas. Hasta hace poco se encontraba trabajando en TNT Sports como productor y presentador. Egas se dedica principalmente a transmitir y comentar peleas de box, artes marciales mixtas, kickboxing y muay thai, entre otras.

Asimismo, pese a su edad se mantiene en un gran estado físico para dedicarse al deporte. Egas va todos los días de la semana al gimnasio y realiza diferentes disciplinas de contacto.

"Creo que estoy en mi mejor momento. Para mí es una rutina de la vida diaria (ir al gimnasio). También hago artes marciales, un poco de box, de lucha, de artes marciales mixtas. Sé que puedo pegarme 25 minutos de lucha y estoy bien", contó a Canal 13.

¿Está en pareja? ¿Tiene hijos Gonzalo Egas?

Actualmente Gonzalo Egas está soltero, pero se le recuerda por haber estado en una larga relación de cinco años con la española Wilma González, con la que se conoció en el reality "Mundos Opuestos".

En esa época, la modelo tenía un pequeño hijo llamado Noah, quien se convirtió en el hijo adoptivo de Gonzalo Egas. De hecho, hasta la actualidad el adolescente de 13 años tiene un estrecho vínculo con el exchico reality y lo identifica como su verdadero padre.

Incluso, hace unos meses Egas consiguió la documentación legal para viajar junto a su hijo fuera del país. "Están súper contentos, así que estoy súper agradecida de que puedan viajar, ya que era un anhelo que llevábamos años. Tuve que hacer mucha burocracia, muchos papeles", contó Wilma a LUN.

Por otra parte, a nivel personal, Egas decidió durante la pandemia irse a vivir Pirque, comuna en donde instaló una huerta de 25 metros cuadrados, en donde le dedica bastante tiempo a la plantación y crianza de alimentos.

Ahora, recientemente Egas fue confirmado para ingresar a un nuevo reality, en el que compartirá con personalidades como Oriana Marzoli, Pangal Andrade y Camila Recabarren.

"Lo que me interesa son las competencias, no voy a encontrar el amor en el reality. Pero estoy soltero y, como en todo lugar, uno no sabe lo que puede pasar", reveló Egas. "Noah me va a poder ver en un reality por primera vez, va a estar entretenido para él, me interesa que me vea como soy, no como un personaje", aseguró.

