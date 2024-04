"La inclusión en este país no existe": Mauricio Medina denuncia poca accesibilidad para personas discapacitadas

03 abr. 2024 - 12:13 hrs.

Fue en febrero de este 2023 cuando el comediante Mauricio Medina, mejor conocido como "El Indio", producto de una descompensación de salud que sufrió debido a su diabetes, le amputaron uno de sus pies.

Debido a lo anterior, se convirtió en un usuario de silla de ruedas, la cual la está utilizando para movilizarse en su vida diaria, no estando exento de dificultades.

Mauricio Medina

"La inclusión en este país no existe"

Lo anterior porque Medina se dio cuenta de que las personas con discapacidad física, como es su caso, no les es tan fácil transitar por la ciudad.

A su cuenta de TikTok, el humorista subió un video en el que cuenta cómo vive su nueva realidad. "Los quiero invitar a un recorrido por la verdad, por la realidad, por la real inclusión en Chile".

"Hace poco me apuntaron un pie y me he tenido que enfrentar a este difícil momento de inclusión. ¿Y por qué te digo difícil? Desde el festival en adelante nos hemos dado cuenta que la inclusión en este país no existe", expresó en el primer video.

Luego, en otro clip, mostró un ejemplo de lo que denunció, contando que dentro de una bencinera a la salida de Viña del Mar, el baño para personas discapacitadas se encuentra al fondo del de hombres, por lo que su acompañante que en este caso era mujer, no puede acompañarlo.

"Un baño discapacitado independiente sería muy bueno para nosotros", expresó el comediante, siendo apoyado por su esposa quien grabó el clip.

Todo sobre Famosos chilenos