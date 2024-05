General Ricardo Yáñez anuncia que se está trabajando en un bono trimestral para funcionarios de Carabineros

14 may. 2024 - 22:45 hrs.

Ricardo Yáñez, general director de Carabineros, estuvo este martes en la Entrevista Prime de Meganoticias Ahora, donde se refirió a su eventual renuncia, al proyecto para la creación de un Ministerio de Seguridad y a un bono trimestral que se está analizando para los policías de la institución, además de otras materias.

Consultado por si ha evaluado renunciar antes de su formalización, reprogramada para el 1 de octubre, señaló que "lo que yo he dicho es que voy a trabajar hasta el último segundo, hasta el último minuto de la última hora y del último día en que esté en el cargo como general director".

"Mi preocupación ha sido durante todo este tiempo la seguridad de mis compatriotas y particularmente la seguridad de mis carabineros. Hemos estado realizando acciones que de alguna manera nos permitan tener el éxito de las investigaciones, pero al mismo tiempo fortalecer la prevención, para evitar que los delitos ocurran", sumó.

Sobre su eventual salida, Yáñez sostuvo que "es una decisión muy personal que la tomaré en su minuto, llegará el momento en que yo decida dar un paso al costado y lo haré, tal como lo ha dicho el propio Presidente, con él, cuando llegue ese minuto".

"Lo que sí puedo garantizar es que yo no voy a ser una piedra en el zapato para mi institución, no me quiero transformar en un problema ni quiero tampoco contaminar a Carabineros de Chile", reconoció.

Yáñez apoya la creación del Ministerio de Seguridad

A propósito del proyecto que se tramita en el Congreso para la creación del Ministerio de Seguridad, separando esta área del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, el mandamás de Carabineros aseguró estar a favor de la iniciativa ya que sería positiva, pues "la experiencia comparada así lo demuestra".

"En otros países más desarrollados, en otras partes del mundo, existe una institución que es la encargada de coordinar a todos los órganos que son los componentes del sistema de seguridad, de tal manera que pueden ser mucho más eficientes", agregó.

En ese sentido, explicó que "Aduanas, por ejemplo, depende de Hacienda, Gendarmería depende de Justicia, la Directemar depende de la Armada y a la vez de Defensa, y Carabineros y la PDI de Interior. Por tanto, se requiere una institucionalidad que permita agrupar a todas estas para fortalecer la seguridad como un componente único, con una visión mucho más sistémica, más integrada, que permita a todos los actores revelantes hacer lo que tienen que hacer".

Bono trimestral para funcionarios de Carabineros

Sobre un posible bono trimestral para funcionarios de Carabineros, el general director indicó que "hay mucha expectativa respecto a eso, es un tema que se está trabajando hace mucho tiempo en la institución junto a la autoridad de Gobierno, el Presidente lo señaló hoy día también", a propósito de sus dichos en el acto del aniversario n°97.

"Yo quiero decirle a mis carabineros que tenga la tranquilidad de que nosotros ya hicimos una propuesta, presentamos un proyecto de una asignación laboral trimestral, que en el fondo tiene que ser analizada ahora por otro estamento, pero ya fue entregada a la autoridad", precisó.

Así, concluyó que "los carabineros tienen que tener paciencia, tranquilidad, las cosas no son de un día para otro, requiere que obviamente haya una serie de procesos y análisis que muchas veces escapan a lo que uno pueda hacer".