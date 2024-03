Kel Calderón: ¿Cuántos años tiene y qué carrera estaba estudiando la hija de Raquel Argandoña?

25 mar. 2024 - 13:10 hrs.

Raquel Calderón Argandoña, más conocida como Kel Calderón, es recordada por sus apariciones en diversos programas de la televisión chilena y por ser la hija de Raquel Argandoña.

Con los años, esta joven se ha mantenido algo más alejada de la TV y en el último tiempo se ha dedicaa sus estudios. De hecho, acaba de comunicar un importante logro para su futuro profesional que compartió a través de sus redes sociales.

Kel Calderón: ¿Cuántos años tiene y qué carrera estudia?

Kel Calderón reveló en su cuenta de Instagram que aprobó su tesis universitaria en la carrera de Derecho en la Universidad de Chile, luego de haber entrado en 2010.

"¿Adivinen quién al fin entregó su tesis, se sacó un 6,0 y está lista para jurar como abogada en la corte?", escribió la influencer, quien realizó su proyecto final titulado: "Aproximación Crítico Descriptiva a la Violencia Contra la Mujer: Constataciones y Hallazgos Necesarios. Un Tema Pendiente".

Tras este importante logro, Kel, de 33 años, cumplió una importante promesa que había le había realizado a su padre, Hernán Calderón, tras haber estado largos años estudiando. "@hernancalderon te lo prometí, te cumplí y te amo", escribió la influencer.

Rápidamente su padre contestó y le escribió un lindo mensaje a su retoña: "No te imaginas la alegría que siento de saber que en unos días serás mi más valorada y destacada colega. Te agradezco que tuvieras la paciencia para soportar todo lo que te presione para que terminaras y por fin jurarás", dijo.

El propio padre agregó que su hija había dado el examen de grado hace cinco años, instancia en la que obtuvo dos distinciones. Ahora Kel solo deberá jurar ante la Corte Suprema como abogada para poder empezar a ejercer.

¿A qué se ha dedicado Kel Calderón estos últimos años y quién es su actual pareja?

La última participación estable de Kel Calderón en la televisión fue en el año 2017 en "Maldita Moda". Tras ello, se adentró fuertemente en el mundo de las redes sociales y se ha dedicado a ser una reconocida influencer, con 1,8 millones de seguidores en Instagram.

A la vez, fundó Redes, "una fundación de beneficencia, sin fines de lucro, compuesta por voluntarios de diversos mundos que se unen para contribuir y superar situaciones de crisis en el país", según detalla su sitio web.

En el ámbito privado, Kel Calderón está en una relación amorosa con el chef Renzo Tissinetti desde junio de 2022. A diferencia de algunas de sus anteriores parejas, como Pablo Schilling o Pangal Andrade, Kel se ha mantenido más bajo perfil en su romance con este cocinero, aunque constantemente sube fotos junto a él en Instagram.

¿Cómo es la relación de Kel Calderón con Raquel Argandoña?

Actualmente, la relación entre Kel Calderón y su madre Raquel Argandoña está completamente cortada y no se ven, no se hablan, ni chatean. De hecho, Kel no tuvo palabras para su mamá y sí para su papá tras titularse.

Argandoña tampoco se refirió de forma pública al logro de su hija. Desde agosto de 2020 que madre e hija no se hablan luego de que el hijo de Argandoña y hermano de Kel, Nano Calderón, agredió a su padre con un cuchillo.

Tras ese episodio, "La Quintrala" tomó partido por su hijo, mientras que Kel apoyó a su padre y se alejó de su mamá. Pese a todo ello, Argandoña confía que en algún momento se dé el reencuentro con su hija, ya que es su mayor deseo.

"Es la esperanza y el deseo de toda madre estar cerca de sus hijos, siempre. Yo creo —que es posible—, yo tengo fe. Yo me la juego y hay algo que me dice que tengo que esperar un poquito, pero se va a lograr", confesó Argandoña en un programa de Chilevisión.

