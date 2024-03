Mon Laferte podría poner una pausa a su carrera en la música: "Me gustaría tener una vida más tranquila"

24 mar. 2024 - 16:45 hrs.

La cantante nacional, Mon Laferte, radicada en México, afirmó que su carrera musical podría tener una pausa en los próximos años.

Además, añadió que eso solo se podría romper cuando sea una mujer “muy mayor”, aunque “eso es lo que digo hoy, pero la vida cambia”.

¿Qué dijo la artista nacional?

En entrevista con La Tercera, la intérprete afirmó que “me imagino, no sé si en diez (años), pero en un futuro, no haciendo música, estudiando algo. O a lo mejor yéndome a un país donde nadie me conozca, trabajando en una librería, algo así”.

AFP (archivo)

Añadió que “me gustaría en un algún momento de mi vida tener una vida más tranquila, con horarios más definidos, no estar para arriba y para abajo, de gira. A lo mejor seguiría haciendo música en mi casa, no sé. Pero me encantaría tener una rutina, un horario establecido”.

No paró ahí y agregó que “también quiero estudiar algo. Que no sea de música. A lo mejor sí de arte. Algo distinto. Es algo que quiero hacer, pero no sé cuándo. Y después cuando esté muy mayor, si es que llego a muy mayor, cuando sea bastante más grande, ahí volver a la música. Pero cuando ya esté grande. Como una nueva adolescencia”.

Para aclarar todo, manifestó que “eso es lo que digo hoy. Pero la vida cambia. Yo antes no quería tener hijos. Pero bueno, aquí estoy, feliz siendo mamá”.

