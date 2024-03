¿Quién es Hernán Calderón Salinas? Edad, a qué se dedica y cómo es su relación con su hija Kel Calderón

26 mar. 2024 - 16:10 hrs.

Hernán Calderón Salinas es una persona que ha buscado mantenerse alejado de la televisión y el mundo de la farándula, pero producto de sus relaciones familiares ha terminado envuelto por una u otra razón en ella.

Cabe recordar que es el exesposo de Raquel Argandoña, con quien tuvo dos hijos: Raquel "Kel" Calderón y Hernán "Nano" Calderón, con quienes tiene relaciones muy dispares con uno y otro.

¿Quién es Hernán Calderón Salinas? Edad y profesión

Hernán Rodolfo Calderón Salinas nació el 17 de febrero de 1953 en Osorno, según el Registro Civil. Tiene 71 años y es un reconocido abogado.

Según consigna su cuenta de Facebook, estudió en el Saint George's College de Santiago, luego entró a la Universidad de Chile y actualmente trabaja como abogado independiente.

Durante la pandemia sufrió con el coronavirus, ya que estuvo casi dos meses internado con ventilación artificial y coma inducido, aunque finalmente pudo recuperarse sin secuelas



En el ámbito sentimental, Calderón conoció a Raquel Argandoña en la década de los 70, según reveló En Cancha. En esa época se hicieron amigos y luego comenzaron una relación amorosa en 1988, después de que "La Quintrala" se separó de Eliseo Salazar.

Tres años más tarde, en 1991, nació su primera hija, Raquel (Kel) Calderón, y luego en 1997 fue el turno de Hernán (Nano) Calderón. La relación duró hasta 2003, luego de una infidelidad de Raquel Argandoña.

“No, es que yo no he hecho locuras por amor... bueno, sí. Yo hice una, engañé al padre de mis hijos. Destruí una familia, fue una estupidez”, comentó Argandoña el año pasado en un programa de TV+.

¿Cómo es la relación de Hernán Calderón con su hija Kel?

Hernán Calderón se mantiene muy bajo perfil en redes sociales y apenas publica fotos en su cuenta de Instagram, sin embargo, la mayoría son con su hija Kel, con quien tiene una relación muy cercana.

De hecho, hace unos días Calderón se mostró muy orgulloso de su hija, quien aprobó su tesis y seguirá los pasos de su padre al convertirse en abogada de la Universidad de Chile, luego de haber entrado en 2010 a estudiar.

De hecho, Kel le dedicó el logro a su padre en su cuenta de Instagram: "@hernancalderon te lo prometí, te cumplí y te amo", fue el mensaje para el abogado.

El propio Hernán Calderón reveló que tuvo dudas de que su hija terminara la carrera, aunque la presionó constantemente.

"La recriminé, (le dije) que me parecía el colmo que no sacara el título. El año pasado (2023) me entraron muchas dudas si realmente iba a terminar, así que la presioné y me dijo: 'Hagamos un trato, no me preguntes más, pero te prometo que lo voy a sacar durante el 2023'. Y su tesis fue aprobada en enero, pero ella no quiso hacerlo público", reveló a LUN.

El difícil momento que vivió Hernán Calderón con su hijo

Muy distinta es la relación de Hernán Calderón con su hijo del mismo nombre, pues en agosto de 2020 se vivió un grave episodio que terminó con Calderón Jr. agrediendo a su padre con un cuchillo.

Un conflicto que dejó al joven en prisión preventiva por dos meses y que dividió a la familia en dos: Kel Calderón apoyó a su padre, mientras que Raquel Argandoña se fue del lado de su hijo.



"Para mí lo más importante en la vida que me queda es lograr que mi familia sea una familia unida, esto que estemos divididos papá con hija y mamá con hijo es muy doloroso. Y estoy trabajando en reparar ello cada día que puedo", contó el abogado a LUN.

