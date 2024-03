Hernán Calderón reveló el trato que realizó con Kel para que terminara su tesis para ser abogada

25 mar. 2024 - 14:02 hrs.

Un tierno mensaje fue el que le dijo Hernán Calderón Salinas a su hija, Raquel "Kel" Calderón, luego que esta última presentara su tesis ante la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, plantel que la evaluó con nota 6 y con ello, quedó lista para jurar como abogada ante la Corte Suprema.

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), el padre de la influencer contó pormenores de cómo fue que instó a que su hija culminara su proceso educativo para convertirse en abogada.

"Estoy muy orgulloso"

"Para mí era sumamente importante que Kel terminara sus estudios, en los que siempre destacó. Me llena de alegría, ella tuvo inconvenientes por su trabajo y de toda índole, que hicieron que se demorara varios años desde que egresó. Dio su examen de grado en 2016, donde tuvo dos distinciones, después hizo su práctica en la Fiscalía Metropolitana Sur y fue también muy bien evaluada; le faltaba solamente la memoria", expresó el abogado.

Kel y Hernán Calderón

Hernán reconoció que en un momento, incluso, él se enojó con Kel al ver que dilataba cada vez más la entrega de su tesis.

"La recriminé, (le dije) que me parecía el colmo que no sacara el título. El año pasado (2023) me entraron muchas dudas si realmente iba a terminar, así que la presioné y me dijo: 'hagamos un trato, no me preguntes más, pero te prometo que lo voy a sacar durante el 2023'. Y su tesis fue aprobada en enero, pero ella no quiso hacerlo público", indicó.

En este sentido, hace algunos días, en una comida que tuvieron juntos, ella le contó que dentro de pocos días, jurará en la Corte Suprema.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de K E L ? (@k3lcalderon)

"Para mí es superimportante ese momento y espero los días para tener a mi más respetada y destacada colega. Estoy muy orgulloso porque esto ha sido todo de ella. La dedicación en los estudios son personales, no es obra ni de la mamá ni del papá", añadió.

Kel Calderón también intervino en la entrevista y contó por qué le costó tantos años entregar su tesis. "Cada vez la encontraba perfeccionable, por lo mismo, sentía que nunca estaba lista y se volvió algo tediosa, porque llevaba tanto tiempo escribiéndole que me daba algo de rechazo retomarla y porque tenía mucha pega. Cuando me dieron la nota me puso a llorar, no podría haber estado más contenta y conforme".

