"Hay que quererse": Angélica Sepúlveda mostró las consecuencias de su alopecia con potente mensaje

La polémica exchica reality, Angélica Sepúlveda, mostró a través de sus redes sociales las consecuencias que ha tenido que lidiar debido a su diagnóstico de alopecia.

Esta enfermedad, que provoca la caída involuntaria del cabello, se puede dar tanto en la cabeza como en el resto del cuerpo, y puede deberse a varios factores que van desde herencia de salud a consecuencias por el envejecimiento, reporta el sitio de la clínica Mayo.

A su cuenta de Instagram, Angélica subió una imagen en la que muestra su cuero cabelludo, con notorios pelones, y además, una descripción de lo que es la alopecia.

En la descripción indicó: "un día conté que me diagnosticaron hace un par de años alopecia y me sorprendió la cantidad de personas que me escribió contando que padecían lo mismo que yo y lo terrible que era para muchas/os, sobre todo para los/as que trabajan atendiendo público, me contaban lo mal que las miraban y que eso afectaba mucho su autoestima y seguridad, llegando al extremo de renunciar a su empleo".

Si bien reconoció que ella no está en ese grupo de personas, enterarse de su diagnóstico si fue algo que le afectó de sobremanera en un comienzo, aunque luego, comenzó a aceptar su realidad.

"De a poco me fui relajando y mostrando mis pelones, que eran muchos, me atreví a cambios de color y cortes y de pronto me olvidé y me acepté con la alopecia sin que me produzca inseguridad, al contrario, el cabello, maquillaje, ropa de moda, cintura perfecta no son temas de interés o contingencia para mí, mi preciado tiempo lo divido en trabajar, estar con mi familia, disfrutar, leer, viajar, hacer deporte, comer rico y desarrollar mis innumerables hobbies", expresó.

La exchica reality aseveró que, "hoy me hago moños y no me ocupo en esconder los pelones, llegará el día en que tendré que decidir si me pelo, uso pelucas o ambas, mientras tanto, disfruto y hago bosquejo de un nuevo corte o color temerario".

"Amor propio estimada familia virtual, hay que quererse, armarse, abrazarse, ponerse en primer lugar, todo es pasajero, la vida es hoy", concluyó.

