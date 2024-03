En Japón apoyan a un equipo de béisbol con la célebre canción "Dubidubidu" de Christell

No cabe duda que la canción “Dubidubidu (Chipi Chipi Chapa Chapa)” que fue lanzada hace 20 años por la cantante Christell cuando solo tenía 5, es en la actualidad un hit con resonancia internacional.

Es así como durante el fin de semana se supo que el tema fue usado en Japón por parte de un grupo de hinchas, durante el 96° Torneo Nacional de Béisbol de Escuelas Secundarias se escuchó el éxito viral.

En concreto, la barra de Osaka Toin High School’s interpretó “Dubidubidu (Chipi Chipi Chapa Chapa)” con sus instrumentos musicales.

El registro se ha viralizado en redes sociales, especialmente en X, antes Twitter, donde ya han llegado las reacciones de los chilenos.

Video: Osaka Toin High School's cheering squad played the "Chipi Chipi Chapa Chapa" (Dubidubidu) meme song to support their team at Japan's 96th National Invitational High School Baseball Tournament.pic.twitter.com/IZtKERlta3