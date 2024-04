Pronóstico de lluvia para este fin de semana: Conoce las zonas en donde se esperan precipitaciones

26 abr. 2024 - 06:30 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, se espera que se registren precipitaciones en el país durante este sábado 27 y domingo 28 de abril.

En concreto, se trataría de ocho regiones en las que se presentaría el fenómeno.

Zona insular

En Isla de Pascua, perteneciente a la región de Valparaíso, se presentarán chubascos durante todo el fin de semana. En el archipiélago de Juan Fernández habrá una llovizna débil la mañana del sábado y chubascos en la tarde y noche del domingo.

Zona centro

En la región de Ñuble se esperan chubascos para las últimas horas del domingo, específicamente en Cobquecura, las cuales se extenderán hasta el martes.

En Biobío, en zonas como Concepción, lloverá en la madrugada del sábado y luego habrá una pausa hasta la noche del domingo. En Lebu también lloverá en las primeras horas del sábado y luego desde la mañana hasta la noche del domingo.

Zona sur

En Angol, en la región de La Araucanía, las precipitaciones se registrarán desde la tarde del domingo y se extenderán hasta la próxima semana. En Temuco, el fenómeno se dará de manera intermitente el sábado para luego saltarse a la tarde y noche del domingo. En Villarrica y Pucón lloverá todo el fin de semana.

En Los Ríos, en sectores como Panguipulli y Lago Ranco, los chubascos caerán durante todo el sábado y domingo. Lo mismo ocurrirá en el resto del territorio, a excepción de la madrugada y la mañana del sábado.

En algunas zonas de Los Lagos, tales como Osorno, Puerto Montt y Ancud, lloverá desde la tarde del sábado hasta el domingo, mientras que en Cochamó y Chaitén, se extenderá por todo el fin de semana.

Extremo sur

Caerán precipitaciones en todo el territorio de la región de Aysén, aunque no con la misma regularidad. Mientras en Caleta Tortel, Villa O'Higgins, Puerto Aysén y Puerto Cisnes lloverá de principio a fin, en otras como Balmaceda, Melinka y Lago Verde, principalmente en la tarde y noche del sábado y domingo.

En el caso de Magallanes, el fenómeno se extenderá en todo el fin de semana, en lugares como Torres del Paine y Puerto Natales. En Punta Arenas y Porvenir, lloverá principalmente el sábado.

¿Cómo estará el clima en Santiago?

De acuerdo a Meteorología, este fin de semana el centro de Santiago amanecerá con nubosidad parcial y variará a despejado solo el sábado. Este día tendrá una mínima de 5° C y una máxima de 19° C. El domingo, las extremas serán de 4° C y 18° C.

Según el organismo, no se encuentran pronosticadas precipitaciones para los próximos días en Santiago.

