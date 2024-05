"Mi hijo suplicó por su vida": Madre de conscripto fallecido en Putre entrega carta en La Moneda

06 may. 2024 - 13:45 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, los familiares de los conscriptos de la Brigada Motorizada N° 24 "Huamachuco" de la VI División en la comuna de Putre, región de Arica y Parinacota, participaron en una marcha por la muerte de Franco Vargas, soldado de 19 años que murió tras presentar complicaciones respiratorias.

En la instancia aprovecharon de exigir respuesta por los problemas de salud que afectaron a otros conscriptos, después de una caminata de instrucción que realizaron los jóvenes el pasado 27 de abril.

¿Qué dijo la madre del conscripto fallecido en Putre?

Romy Vargas, madre de Franco, logró dejar una carta en La Moneda, dirigida para el Presidente Gabriel Boric, además fue recibida en el Ministerio de Defensa junto a las madres de los dos soldados que fueron internados en estado grave en el Hospital Militar.

Tras sostener un encuentro con la ministra Maya Fernández, la mujer aseguró que "ya estamos en conversaciones para que esto se investigue lo más pronto posible".

"Yo quiero que se investigue lo más pronto y que paguen esos tipos, porque mi hijo suplicó por su vida y este tipo lo golpeó y lo dejó morir como cualquier cosa", afirmó, indicando que desde el Ejército no se han comunicado con ella.

Al ser consulta sobre a quién se refería, sólo se limitó a señalar que "hay testimonio de los niños, pero ahí no puedo hablar, porque está en investigación".

¿Qué dijeron las otras madres de los conscriptos?

Erika, madre de uno de los conscriptos hospitalizados, expresó que "la ministra fue bien humana con nosotros. Están trabajando en todo, dieron cuenta de lo que están haciendo legalmente".

Además, afirmó que no los deja conforme las declaraciones del Ejército sobre la caminata de instrucción que realizaron los soldados el 27 de abril, la cual habría sido realizada en condiciones extremas.

"No estaban las condiciones", aseguró, detallando que "ellos no estaban equipados, de hecho ayer salió uno de los compañeros de este batallón diciendo que estaban con poleras y algunos se alcanzaron a abrigar para poder salir a la marcha. El Ejército está diciendo que ellos tenían todas las medidas y eso es mentira".

"Entregué a mi hijo sano (...) y me lo entregan grave en la UTI"

"Que un niño te diga que era su sueño y luego de eso no querer saber nada con el servicio militar para mí es choqueante. Es choqueante saber que le rompieron un sueño a un niño", expresó Erika.

"Yo le entregué a mi hijo sano, en buenas condiciones, y me lo entregan grave en la UTI. No es para ninguna mamá", añadió.

Asimismo, contó que "a mí personalmente mi hijo me ha hablado muy poco del tema, situaciones puntuales me ha comentado, pero no me quiere dar información todavía".

Por su parte, Daniela, madre del otro soldado hospitalizado, sostuvo que "ellos no quieren recordar lo vivido".

Además de confirmar que interpusieron un recurso de protección, abordó el estado de salud de ambos jóvenes, precisando que el pasado domingo ya se encontraban "mejor porque hoy día le tomaban exámenes y posterior a eso era el alta, pero van a quedar con controles semanales".

