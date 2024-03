Luis Slimming ofrece disculpas a "El Flaco" tras polémico chiste en Festival de Viña: "Me equivoqué"

24 mar. 2024 - 18:15 hrs.

Sin duda, uno de los chistes que más risas causó de Luis Slimming durante su presentación en el Festival de Viña del Mar, fue el que hizo del emblemático integrante de Dinamita Show, Paul Vásquez, más conocido como "El Flaco".

En él, el comediante recordó el pasado de adicciones del espigado comediante, quien tuvo problemas con las drogas, los cuales superó hace ya más de 20 años.

Es por lo anterior, que Slimming, también conocido como Don Comedia, le ofreció disculpas a "El Flaco" y reconoció que se equivocó.

ATON (archivo)

"Don Comedia" ofrece disculpas

En un reciente capítulo de "El Sentido del Humor", programa online que Slimming hace junto a otros comediantes, comenzó diciendo "Sorry, Paul, no debí… Tú dices que eres el único que puede webiarse con eso y en eso te encuentro razón".

"Es tu historia, tú puedes hacer chistes de eso. No debí quizás hacer esto, yo pensé que tenía el permiso, pero no lo tenía, me equivoqué", agregó.

Sin embargo, aclaró que "el chiste era excelente", y que "a lo mejor piensa él que yo de verdad estoy afirmando que él jalaba dos líneas por horas (...) Era un chiste, no sé si cacha esos chistes. Me imagino que sí porque es humorista".

Finalmente, Slimming invitó a Paul Vásquez a esclarecer el tema invitándolo a "Entre Broma y Broma", otro programa online que conduce. "Yo invito a 'El Flaco' al 'Entre Broma y Broma' para que conversemos, hablemos con la verdad acá, o puede seguir hablando otras cosas por plata en otro lado", concluyó.

Todo sobre Famosos chilenos