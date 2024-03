"Siempre he querido estudiar Teatro": Rosa, la hija de Javiera Díaz de Valdés y Pablo Mackenna, habla sobre su futuro

24 mar. 2024 - 16:15 hrs.

"Lo que se hereda no se hurta". Un dicho popular que se aplica bastante en el mundo del espectáculo, y es que varios hijos de famosos siguen sus pasos, comparten intereses y, a veces, tienen el mismo talento.

Ese es el caso de Rosa Mackenna, la hija de 16 años del exmatrimonio compuesto por la actriz Javiera Díaz de Valdés y el escritor Pablo Mackenna, quienes se separaron en 2012.

"Siempre he querido estudiar Teatro"

La adolescente asistió hace algunas semanas, junto a su padre, a la avant premiere de la película Malas Costumbres, en la que tiene una pequeña aparición. Durante el evento, Rosa habló sobre cuáles son sus planes a futuro.

En conversación con Página 7, la joven reveló que le gustaría seguir los pasos de su madre: "El cine siempre ha sido una parte importante de mi vida que me encanta".

Rosa Mackenna y Javiera Díaz de Valdés/Instagram

De hecho, ya cuenta con experiencia en el mundo de la actuación. "Hice una película hace poco, que se estrenó el año pasado en México, dirigida por Gabriela Sobarzo (Malcriados)", comentó.

Pese a su corta edad, ella tiene claro a qué se quiere dedicar. "Siempre he querido estudiar Teatro, pero ahora más que nunca es un sueño".

"Ojalá que funcione todo bien y, al salir del colegio, estudiar y dedicarme a eso. Y hacer los mayores proyectos posibles y estar siempre ahí en la pantalla, lo más posible", agregó.

La opinión de Pablo Mackenna

Consultado sobre qué opina de los proyectos de su única hija, Pablo Mackenna afirmó que "uno piensa que son cosas heredadas, (pero) la niña fue histriónica a pesar de nosotros, algo lleva en la sangre".

"Le gusta, pero creo que hay cosas importantes antes: el colegio, por ejemplo. Pero sí, que sueñe en grande, lo encuentro maravilloso", añadió.

El columnista también aprovechó de mencionar el talento artístico que Rosa heredó de él, ante lo que su hija comentó que "siempre me ha gustado escribir. No me voy a dedicar a eso, pero para pasatiempo me encanta".

