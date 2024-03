Marlene de la Fuente se refirió a la reacción de Iván Núñez tras cambio de apellido de su hija

22 mar. 2024 - 12:05 hrs.

Una radical decisión fue la que tomó Florencia Núñez, una de las hijas del matrimonio de periodistas conformado por Iván Núñez y Marlene de la Fuente, quien decidió invertir el orden de sus apellidos.

Recordemos que tras casi dos décadas juntos, los comunicadores protagonizaron una mediática separación en 2021, en la que no quedaron en los mejores términos.

Tras cumplir la mayoría de edad, Florencia, estudiante de Medicina Veterinaria, realizó el trámite legal para que su primer apellido sea el de su madre. Todo esto sorprendió a Marlene, ya que no lo habían conversado previamente.

La reacción de Iván Núñez

Recientemente, Marlene de la Fuente habló con el programa Qué te lo digo, en donde se refirió a las razones que llevaron a su hija a cambiar su apellido de Núñez a De la Fuente.

En este contexto, explicó que "es mayor de edad, y la decisión la tomó ella. Florencia me dijo: 'Mamá, ya no hay vínculo’. Eso me lo viene diciendo hace mucho tiempo“.

Sobre el quiebre matrimonial con Iván Núñez, la periodista señaló "él no es tema para mí, no me interesa (…) Fue súper difícil salir adelante sola. Para una mujer, cuando está 20 años casada y te dedicas específicamente a la familia".

Asimismo, abordó la reacción que habría tenido el comunicador: "ella no tiene vínculo con el papá, nada. Entonces, evidentemente, yo creo que él se enteró por la prensa".

Sobre la relación entre Florencia y su padre, Marlene detalló que "antes tenían un tremendo vínculo. Yo creo que esto se debe a esta separación brutal de estos 5 años",

"Ellos no se han juntado, nada. Una persona adulta puede hacer muchas cosas cuando quiere estar con sus hijos", sentenció.

