¿Por qué Íñigo Urrutia está alejado de las teleseries? Edad, dónde vive y a qué se dedica actualmente

14 mar. 2024 - 17:10 hrs.

Durante los años 2000, uno de los actores que se lanzó a la fama en televisión fue Íñigo Urrutia, quien es recordado por su papel de Esaú Galdames en la teleserie "Amores de Mercado" (2001).

El actor también tuvo papales como Nacho García en "Tic Tac", Marcos Lombardo en "Montecristo", Marcelo Guerra en "Aquelarre"; todos principalmente a finales de los 90 y principios de los 2000.

Sin embargo, durante los últimos años Urrutia se ha mantenido alejado de la pantalla chica, de hecho, su última teleserie fue en 2017, cuando ocupó el papel de Alonso Rodríguez, en "Dime quién fue".

¿Por qué Íñigo Urrutia está alejado de la televisión? Edad y dónde vive

El actor Íñigo Urrutia actualmente tiene 48 años y decidió alejarse de las teleseries en el año 2020, en plena pandemia, cuando se fue de Santiago para vivir en Villarrica, específicamente en la comunidad de Catrico, en la región de La Araucanía.

La decisión de irse de la capital la tomó con el objetivo de tener un cambio radical en su vida, para así formar un invernadero y un huerto en la propiedad que tiene en Catrico.

Según comentó el actor hace un tiempo, es un apasionado por la naturaleza, legado que lo adquirió de su madre. "Aprendí a podar mirando, metiendo las manos a la tierra y consultando libros de botánica, flora nativa, plantas y flores", comentó a Las Últimas Noticias en 2022.

¿A qué se dedica Íñigo Urrutia?

Al radicarse en Catrico, Íñigo Urrutia reveló que se comenzó a dedicar al trabajo en huertos e invernaderos como jardinero.

"Primero fue por necesidad porque tengo que mantenerme económicamente y segundo porque me parece fascinante cómo Álvaro y Marcelo (compañeros de trabajo) se relacionan con las flores y las plantas", aclaró el actor en LUN.

El actor trabaja con ayuda de los expertos Álvaro Sánchez y Marcero Kowayeski, a quienes conoció cuando fueron a arreglar el patio de su casa. Sin embargo, tras un tiempo volvió al teatro, en donde está enfocado en la actualidad, aunque todavía alejado de las teleseries.

“Después de dos años y medio haciendo huertos y trabajando en el campo, yo había cerrado la puerta del teatro y de repente tenía la necesidad porque no quería hacer eso el resto de mi vida, me aburro”, aseguró Urrutia.

Íñigo Urrutia y su regreso al teatro

Pese a su nueva vida como jardinero, Íñigo Urrutia no tiene contemplado retirarse del teatro, de hecho, en julio del 2023 regresó a los escenarios con la obra "Crimen", de la compañía Imágenes Paganas, la que tuvo cuatro funciones en el Teatro Sidarte de Recoleta.

También en febrero pasado publicó en su Instagram parte de la preparación de la obra “La triste agonía de un pájaro azul”, que dirige el propio Urrutia en el Centro Cultural de Villarrica.

De esta manera, el actor ha podido complementar su nueva vida en el sur del país alejado de la capital y las teleseries, pero a la vez se mantiene presente con su pasión de toda la vida: el teatro. "Por ahora no tengo intenciones de volver a Santiago, así que me estoy haciendo una vida acá", aseguró a LUN.

