Paul Vásquez advirtió a Luis Slimming sobre chistes acerca de adicciones: "Yo creo que la gente está cansada"

28 feb. 2024 - 23:18 hrs.

El comediante chileno, Paul Vásquez, fue mencionado en la rutina del Festival de Viña del Mar de Luis Slimming, quien recordó en un chiste el pasado que tuvo "El Flaco" con las drogas.

Recordemos que Vásquez vivió un período de adicción a la cocaína, del cual él mismo ha hablado abiertamente en varias ocasiones, como un testimonio de superación.

Paul Vásquez y la opinón sobre este chiste

Luis Slimming ha bromeado en otras ocasiones con la drogadicción de Paul Vásquez en pasados festivales, y este último ha dado su opinión sobre ser mencionado en sus rutinas.

Sin ir más lejos, Paul Vásquez, en conversación con radio Cooperativa, el pasado lunes 26 de febrero, hizo una reflexión sobre este chiste y si bien aseguró que no le molesta, se preguntó por qué si se pueden hacer bromas sobre esto y no de otros temas.

Paul Vásquez y Luis Slimming

"(Que) le sigan dando vuelta al pasado con la droga, a mí no me molesta, para mí el humor es humor (...) entonces yo digo '¿Para quién es la censura?', no se puede hacer chistes de homosexuales, pero sí pueden hacer humor con los drogadictos", expresó.

"Yo creo que la gente está cansada que sigan haciendo humor respecto a lo de la droga, que es una historia innegable. Obviamente, todos los que me quieran atacar lo primero que sacan es mi pasado con la droga ¡Hace 21 años que yo estoy limpio! ¡Y la gente lo sabe! Yo tengo un público y tengo una hinchada, entonces, cuando me atacan, salen inmediatamente a defenderme", añadió.

¿A qué hora empieza el Festival de Viña 2024?

A diferencia de años anteriores, el Festival de Viña del Mar adelantó su inicio, puesto que comenzará a las 21:20 horas.

Cabe mencionar que los últimos años partía a las 22:00 horas o, incluso, minutos después.

¿Qué radios transmiten el Festival de Viña del Mar?

La versión 2024 del Festival será transmitido por ADN Radio (frecuencia 91.7 en Santiago) y Radio Pudahuel (90.5 en Santiago), ambas pertenecientes al grupo Prisa Media.

La parrilla completa del Festival de Viña

La nueva edición del Festival de Viña del Mar se realizará desde el domingo 25 de febrero hasta el viernes 1 de marzo de 2024. La parrilla es la siguiente:

Domingo 25 de febrero:

Alejandro Sanz

Alison Mandel (humor)

Manuel Turizo

Lunes 26 de febrero:

Andrea Bocelli

Javiera Contador (humor)

Miranda!

Martes 27 de febrero:

Maná

Luis Slimming (humor)

Men At Work

Miércoles 28 de febrero:

Mora

Lucho Miranda (humor)

Anitta

Jueves 29 de febrero:

Los Bunkers

Sergio Freire (humor)

Young Cister

Viernes 1 de marzo:

Maria Becerra

Alex Ortiz (humor)

Trueno

