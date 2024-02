Bombo Fica critica chiste sobre "El Flaco" que contó Luis Slimming en Viña: "Me parece que no es leal"

29 feb. 2024 - 01:35 hrs.

Uno de los chistes que más risas causó de Luis Slimming durante su presentación en el Festival de Viña del Mar, en la tercera noche del certamen, fue el que hizo de Paul Vásquez.

Broma controvertida para algunos, puesto que el comediante recordó el pasado de adicciones de Paul Vásquez, quien recordemos, tuvo problemas de drogadicción, los cuales superó hace ya más de 20 años.

Bombo Fica criticó a Luis Slimming

Uno de los conocidos que criticó a Luis Slimming por su chiste fue el comediante Bombo Fica, a quien no le pareció esta parte de la rutina del comediante.

El humorista que utiliza su característico traje blanco en cada presentación, en conversación con Cooperativa, expresó que: "no me gustó el chiste del Flaco. Tomarse de otra persona para burlarse, ridiculizándolo y exagerándolo para su beneficio, me parece que no es leal. A menos que sea conversado".

Bombo Fica y Luis Slimming

En esta línea, Bombo se aventuró incluso a especular sobre los motivos que tuvo detrás Luis Slimming para decir este chiste.

"Tiene que ver mucho con la soberbia del escenario, que muchas veces uno cree que te permite decir o hacer todo. El Flaco debería conversar con él de hombre a hombre y decirle que ese tipo de cosas no se deben hacer, al menos yo lo haría así", señaló.

"El tema es delicado, por último, si se ríe de los zapatos de El Flaco, da lo mismo", concluyó Fica. Cabe precisar que Paul Vásquez no ha hablado públicamente sobre este chiste.

¿A qué hora empieza el Festival de Viña 2024?

A diferencia de años anteriores, el Festival de Viña del Mar adelantó su inicio, puesto que comenzará a las 21:20 horas.

Cabe mencionar que los últimos años partía a las 22:00 horas o, incluso, minutos después.

¿Qué radios transmiten el Festival de Viña del Mar?

La versión 2024 del Festival será transmitido por ADN Radio (frecuencia 91.7 en Santiago) y Radio Pudahuel (90.5 en Santiago), ambas pertenecientes al grupo Prisa Media.

La parrilla completa del Festival de Viña

La nueva edición del Festival de Viña del Mar se realizará desde el domingo 25 de febrero hasta el viernes 1 de marzo de 2024. La parrilla es la siguiente:

Domingo 25 de febrero:

Alejandro Sanz

Alison Mandel (humor)

Manuel Turizo

Lunes 26 de febrero:

Andrea Bocelli

Javiera Contador (humor)

Miranda!

Martes 27 de febrero:

Maná

Luis Slimming (humor)

Men At Work

Miércoles 28 de febrero:

Mora

Lucho Miranda (humor)

Anitta

Jueves 29 de febrero:

Los Bunkers

Sergio Freire (humor)

Young Cister

Viernes 1 de marzo:

Maria Becerra

Alex Ortiz (humor)

Trueno

Todo sobre Festival de Viña