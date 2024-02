"Lo vi de una forma burlesca": Naya Fácil se enoja con animadores del conteo de votos por modificar su nombre

28 feb. 2024 - 21:10 hrs.

La influencer Naya Fácil se convirtió en la nueva embajadora del Festival de Viña del Mar 2024, tras arrasar en las votaciones, tanto las del público general como las de la prensa acreditada, logrando más del 50% de las preferencias.

El conteo de votos se realizó durante la tarde de este 28 de febrero en un bar de la ciudad jardín, y estuvo a cargo de Carolina Molina, mejor conocida como "La Rancherita", y un periodista del medio La Hora.

El enojo de Naya Fácil

Mientras gritaban a viva voz los votos, cambiaron algunas veces el nombre de Naya Fácil, diciéndole Naya Easy (fácil en inglés) o simplemente Naya. Esto molestó de sobremanera a la influencer, quien se descargó contra los presentadores en sus redes sociales.

Naya Fácil

De camino a Viña del Mar, Naya grabó una historia en la que dijo: "mi nombre es Naya Fácil. Fácil. Y se los digo con mucho respeto. Mi nombre lo tengo en Instagram, lo he dicho una y mil veces que mi nombre no es Naya solo y tampoco es Naya Easy".

"No me estén cambiando el nombre, mi nombre es Naya Fácil, acá están los animadores y si me los topo acá llegando se los voy a decir en persona, con respeto (...) No sé por qué dicen Naya Easy, Naya Easy. No, (es) Naya Fácil, porque también lo vi de una forma burlesca que me estén cambiando el nombre o solo dicen Naya para que no se oiga el Fácil. Yo me siento orgullosa de ser Naya Fácil", sentenció.

¿A qué hora empieza el Festival de Viña 2024?

A diferencia de años anteriores, el Festival de Viña del Mar adelantó su inicio, puesto que comenzará a las 21:20 horas.

Cabe mencionar que los últimos años partía a las 22:00 horas o, incluso, minutos después.

¿Qué radios transmiten el Festival de Viña del Mar?

La versión 2024 del Festival será transmitido por ADN Radio (frecuencia 91.7 en Santiago) y Radio Pudahuel (90.5 en Santiago), ambas pertenecientes al grupo Prisa Media.

La parrilla completa del Festival de Viña

La nueva edición del Festival de Viña del Mar se realizará desde el domingo 25 de febrero hasta el viernes 1 de marzo de 2024. La parrilla es la siguiente:

Domingo 25 de febrero:

Alejandro Sanz

Alison Mandel (humor)

Manuel Turizo

Lunes 26 de febrero:

Andrea Bocelli

Javiera Contador (humor)

Miranda!

Martes 27 de febrero:

Maná

Luis Slimming (humor)

Men At Work

Miércoles 28 de febrero:

Mora

Lucho Miranda (humor)

Anitta

Jueves 29 de febrero:

Los Bunkers

Sergio Freire (humor)

Young Cister

Viernes 1 de marzo:

Maria Becerra

Alex Ortiz (humor)

Trueno

Todo sobre Festival de Viña