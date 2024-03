Fran Maira acudió de urgencia a clínica por un fuerte dolor: Se le reventó un quiste dentro de un ovario

25 mar. 2024 - 01:49 hrs.

¿Qué pasó?

La influencer y exchica reality, Francisca Maira, reveló que tuvo un convulsionado fin de semana en el que incluso debió acudir a la urgencia de una clínica tras presentar un fuerte dolor en el vientre.

Todo se remonta al pasado viernes, cuando ella estaba pasándolo bien con una amiga en su departamento, pero la situación comenzó a tornarse insufrible debido a que comenzó a sufrir fuertes malestares.

La salud de Maira

La célebre participante de Gran Hermano (GH) mostró su odisea en Urgencias de la Clínica de Las Condes, a través de sus historias de Instagram.

“A las 5 am me empezó un dolor de guata (ovarios) insoportable. Llegué de urgencia a la clínica, no venía hace años, solo para controles anuales”, comentó junto a un video de ella caminando a duras penas en el centro médico con asistencia de alguien.

El diagnóstico

“Resulta que me encontraron un quiste en el ovario, estaba explotado por lo que me dio una hemorragia interna. Casi entro de urgencia a pabellón. Ahora estoy bien, solo con dolor”, comentó.

“Les juro que en mi vida había sentido un dolor así. Fue horrible. Se los comparto, ya que el 80% de mis seguidores son mujeres y al parecer es algo común entre nosotras. Para que estén siempre alerta y se hagan sus controles específicos”, cerró.

