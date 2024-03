¿Se reconciliaron? El gesto en redes sociales de Coté López y Luis Jiménez que ilusiona a sus seguidores

26 mar. 2024 - 12:00 hrs.

Desde hace ya varias semanas, se especula a través de redes sociales que el matrimonio entre María José "Coté" López y Luis "Mago" Jiménez llegó a su fin.

Algunas señales que para algunos daban por hecho esta situación guardan relación con que en redes sociales, específicamente en Instagram, ambos se habían dejado de seguir.

Asimismo, en algunas recientes imágenes y videos que ambos compartieron, tanto en historias como en publicaciones, aparecían sin la argolla de matrimonio.

¿Se reconciliaron?

Durante los últimos días, los rumores en torno a esta pareja volvieron a reactivarse, pero más allá de hablar de separación, ahora los trascendidos apuntan a una posible reconciliación.

Lo anterior responde a un gesto que los dos realizaron de forma recíproca en Instagram, el que sus cientos de miles de fanáticos no dejaron pasar.

Tras unos meses sin seguirse, ambos ahora nuevamente se siguen, lo que ha despertado los rumores de una posible reconciliación entre ambos.

Coté López y Mago Jiménez comenzaron a seguirse mutuamente

Coté López y la aclaración sobre Luis Jiménez

Hace algunas semanas, Coté habló sobre el exfutbolista en su cuenta de Instagram, luego que un seguidor le dijera: “Qué rabia me da Lushini (Luis Jiménez) que te hace daño, ahora lo odio”.

Frente a esto, la también empresaria no se quedó callada y defendió a su esposo, aunque no precisó si efectivamente siguen siendo pareja o ya no están juntos.

“Mi gente, yo no quiero seguir hablando de cosas privadas, porque cuando lo hice fue solo para mis seguidores, pero después aparece en otras páginas y la gente que no me conoce habla pésimo”, expresó López.

“Pero esto sí quiero aclararlo, porque he leído comentarios feos para él aquí y en su Instagram. A mí Luis no me ha hecho nada, y tengo solo lindas palabras para él, me dio a mis bebés y los años más felices de mi vida”, cerró la influencer.

Historia de Coté López

