Liliana Argandoña: ¿Quién es y cuántos años tiene la hermana de Raquel Argandoña?

A principios de este año 2024, Raquel Argandoña estuvo en un delicado estado de salud que la tuvo internada en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por una obstrucción intestinal.

Durante esos días, una de las personas que informó sobre la salud de la "Quintrala" fue su hermana, Liliana Argandoña. "Es un cuadro delicado, porque no está funcionando bien su intestino, es de cuidado", aseguró en enero pasado.

Afortunadamente, Raquel Argandoña ya superó ese momento y espera nuevamente poder salir a disfrutar con su hermana, con quien ya viajó el año pasado. En agosto de 2023 subió unas imágenes con Liliana y todos quedaron impactados por el parecido entre ambas.

¿Quién es Liliana Argandoña? La hermana de Raquel

Liliana Argandoña es la hermana mayor de Raquel Argandoña, nació el 12 de febrero de 1956 y actualmente tiene 68 años.

Es hija de Eduardo Argandoña L'Huillier y de Eliana de la Fuente Honorato. A diferencia de su hermana, mantiene su vida en privado y se conocen pocos detalles de su vida familiar y profesional.

En su cuenta de Facebook tan solo cuenta con tres fotografías, la última publicada en 2014 en la que aparece junto a su familia, con quienes se presume serían su esposo, sus dos hijos y su hija.

Además, en la misma red social se señala que estudió en la Pontificia Universidad Católica (PUC), aunque no se entregan detalles acerca de la carrera ni su profesión. Por su parte, su cuenta de Instagram está en privado.

La estrecha relación entre Raquel Argandoña y su hermana Liliana

En donde más se ha podido ver de forma pública a Liliana Argandoña es junto a su hermana Raquel, quien ha publicado varias fotografías de ellas juntas en redes sociales.

“Felices partimos de vacaciones con mi hermana @argandoñaliliana”, escribió en Instagram la presentadora de TV en agosto de 2023. Uno de los destinos que visitaron fue la pequeña ciudad de Viviers, en Francia. En el mismo país también recorrieron Niza y antes habían estado en Madrid, España. Luego pasaron por Montecarlo, en Mónaco.

Tras su regreso a Chile, la figura de televisión reveló que hace cinco años no salía con su hermana de vacaciones y que se sorprendió por los mensajes que recibió por el parecido entre ambas. “Ella es súper bajo perfil, le cargan las redes sociales. Es conservadora, muy diferente a mí”, reveló en su programa "Tal Cual".

“Lo más simpático es que le empezaron escribir (por Instagram), porque yo la etiqueté”, agregó Raquel. “Ella es dos años mayor, aunque dice que es menor. Me molestaba: ‘Mira cómo me veo yo, y sin todas las cirugías que te has hecho'”, confesó la "Quintrala".

Tras ese viaje ocurrió la obstrucción intestinal de Raquel Argandoña y fue la propia Liliana quien reveló a los medios de comunicación el estado de salud de su hermana, por lo que se le vio en todo momento junto a ella.

