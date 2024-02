Raquel Argandoña recuerda su permanencia en la UCI y cirugía: "Estuve 14 días sin comer, a puro suero"

05 feb. 2024 - 22:20 hrs.

¿Qué pasó?

La panelista de televisión, Raquel Argandoña, se encuentra convaleciente tras ser sometida a una cirugía, luego de presentar una obstrucción intestinal mientras pasaba unos días de vacaciones en Cancún, México.

A su regreso fue internada en la UCI de una clínica capitalina, donde sus médicos decidieron someterla a una intervención para lograr su mejoría. Tras esto, fue enviada a su domicilio para continuar su recuperación con “reposo absoluto”.

La recuperación

Tras la cirugía, Argandoña fue envida a su domicilio, donde se mantiene bajo los cuidados de su pareja, Félix Ureta, y en diálogo con Las Últimas Noticias contó que “la recuperación es lenta (...) No estoy muy estable, a veces me voy para el lado, me pasa cuando me paro muy rápido”.

Añadió que “tengo dolores, pero lo que enfrento actualmente es soportable, pero es molesto porque sientes que no están al cien, que no te puedes mover como te movías antes, porque claro, no estoy totalmente recuperada”.

Alimentación

Sobre las indicaciones que le dio su equipo médico en cuanto a la alimentación, Raquel detalló que “me ordenaron régimen blando. He comido frutas cocidas con palitos de canela, sopita de pollo con zanahoria cocida, carne molida, tártaro...y nada más”.

“Ahora estoy en 55 kilos, he bajado harto, es que estuve 14 días sin comer, a puro suero”, afirmó.

Regreso a la TV

Pese a que aún debe permanecer en reposo, la comunicadora regresó a sus labores en el programa “Tal cual” de TV+ y contó que “estoy trabajando bajo mi responsabilidad, porque me faltaron 10 días más de reposo. Obviamente, me falta algo de energía, pero quería volver”.

“Mi médico me permitió volver al programa siempre que le prometiera que iba a estar sentada. Así que estamos en eso, tratando de hacer cosas sin esforzarme. Si no le cumplo al cien por ciento, le cumplo al 95 por ciento”, cerró.

Todo sobre Raquel Argandoña