"Tenía un plástico dentro de mi cuerpo": Kika Silva revela motivo por el que decidió sacarse implantes mamarios

02 feb. 2024 - 03:29 hrs.

¿Qué pasó?

La modelo, influencer y health coach nacional, Kika Silva, ha vivido varios cambios en su vida en los últimos meses, tras la decisión de regresar desde Estados Unidos a Chile y contraer matrimonio con el actor Gonzalo Valenzuela.

Pero esto no es lo único, ya que la exreina del Festival de Viña, contó que tomó una drástica decisión en los que respecta a su cuerpo.

La decisión de Kika

La modelo contó que en diálogo con Las Últimas Noticias que se sometió a una cirugía con el fin de extraer los implantes mamarios que mantenía en su pecho hace 10 años.

“Simplemente, ya no me gustaba tenerlas”, es parte de lo que comentó sobre las razones que la impulsaron a tomar dicha decisión sobre su cuerpo, donde además destacó que hubo situaciones psicológicas que pesaron en esta idea.

La cirugía

“He tenido una muy buena recuperación del postoperatorio, llevo un mes y 10 días desde la operación, y aunque hay personas que les ha dolido mucho, afortunadamente yo no he sufrido tanto, me he ido recuperando de manera excelente”, destacó.

Sobre qué la motivó a retirar los implantes, detalló que “las empecé a sentir externas a mí y escuché a mi cuerpo… Soy fiel creyente que cuando una está atenta a lo que el cuerpo va necesitando y sintiendo, se es capaz de ir decidiendo bien”.

“Un plástico dentro de mi cuerpo”

“Con un camino de autoconocimiento y mucha reflexión llegué a entender que tenía un plástico dentro de mi cuerpo, que es un material que trato de evitar siempre. Entonces, tener un plástico dentro mío no me estaba haciendo sentido”, agregó.

“Quizás en el pasado las quería, pero hoy ya no lo quería más. Me molestaba tenerlos, era un tema mío psicológico. Sentía que eran un agente externo a mi cuerpo y no lo quería”, cerró.

