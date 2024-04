"La vida no quiso darme otro hijo con 'Kami' porque sabía que esto iba a pasar": Carla Jara reflexiona tras separarse

27 abr. 2024 - 13:16 hrs.

El escándalo farandulero que se ha tomado estos primeros cuatro meses del 2024 es sin duda la separación entre Carla Jara y Francisco Kaminski.

Mientras él ha hablado, defendiéndose de los rumores de haber engañado a Jara con Camila Andrade, quien vale decir, también ha dado su versión de los hechos a los medios de comunicación, Carla había estado silente... Hasta hace muy poco.

Lo anterior porque Jara conversó con un programa de CHV, en el que dijo aceptar la invitación porque "me aburrí de que me tachen de celópata, de mentirosa y de loca, cuando en mi vida siempre he ido con la verdad por delante".

"El que descubre los mensajes es mi hijo y era un mensaje de Camila Andrade"

"Ya no me quedan lágrimas. De febrero que estoy llorando", reconoció Jara. Luego, contó que su hijo, Mariano Kaminski, leyó unos mensajes que Camila Andrade le había enviado en la madrugada.

"El que descubre los mensajes es mi hijo y era un mensaje de Camila Andrade a las dos de la mañana", rememoró, al borde de las lágrimas.

Carla reconoció que en un momento se hizo pasar por Kaminski y habló con Camila a través del celular de él, teniendo acceso a las conversaciones de ambos. "Leer eso fue como un puñal en mi corazón", asumió.

Por último, y una de las frases más desgarradoras, vino con una reflexión de la ex "Mekano", quien rememoró las dificultades que tuvo para agrandar su familia con Francisco. Los dos por años estuvieron en tratamientos de fertilidad y vivieron la pérdida de tres embarazos, siendo la más reciente la ocurrida a comienzos del 2023.

"La vida no quiso darme otro hijo con ‘Kami’ porque sabía que esto iba a pasar", fue la conclusión a la que llegó Carla a raíz de este escándalo.

