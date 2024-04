¿En qué momento debo cambiar el colchón? Estas son las señales

27 abr. 2024 - 13:30 hrs.

Si eres de las personas que duerme entre 7 y 8 horas al día, tal como recomiendan varios expertos, eso significa que durante la semana pasas cerca 50 horas en tu cama durmiendo. Por eso, es primordial que lo hagas en las mejores condiciones.

Mantener una buena higiene del sueño es clave para descansar y recuperar el cuerpo de la ajetreada rutina. Sin embargo, para lograrlo dependemos de varios factores. Uno de ellos es la comodidad, para lo que se requiere contar con un colchón en óptimo estado.

Lo anterior facilitará que conciliemos el sueño y que no despertemos con contracciones musculares. Por lo tanto, debes estar atento a las señales que indican que ya es tiempo de cambiar tu colchón.

Estas son las señales de que debes cambiar tu colchón

De acuerdo al sitio de Cannon Home, no hay un tiempo específico que determine cuánto durará tu colchón. Algunos expertos aconsejan renovarlo cada seis u ocho años, como máximo, diez, aunque si sientes que es necesario para un reposo agradable puedes hacerlo antes.

Si tienes dudas, puedes fijarte en los siguientes indicadores, que te ayudarán a saber si es el momento adquirir uno nuevo.

Te cuesta quedarte dormido

Uno de los signos que indican que es hora de reemplazar tu colchón es cuando te resulta difícil conciliar el sueño. Es posible que te preguntes por qué te tardas tanto en dormir, sobre todo si anteriormente lo hacías con facilidad.

Esta situación puede deberse a que tu colchón ha alcanzado el final de su vida útil. Tanto si duermes solo o acompañado, en una cama de dos plazas o de mayor tamaño, la recomendación es ir por un colchón del tamaño adecuado que proporcione un buen soporte para un descanso reparador.

Movimiento excesivo

Es más común que suceda si duermes en pareja, pero si estás durmiendo y despiertas al primer movimiento de la otra persona, es probable que debas comprar una cama más grande, que te permita descansar sin interrupciones.

Se hunde con facilidad

No solo debes poner atención a tu colchón, si no que también a la base de la cama, la cual debe ser de buena calidad y lo suficientemente resistente para que no se hunda. Si esto ocurre, la recomendación es buscar en el mercado una base firme, con resortes y de materiales duraderos.

Despiertas adolorido

Sabrás que llegó el momento de despedirte de tu colchón si cuando despiertas sientes molestias en la espalda, el cuello e incluso las articulaciones. Esto puede deberse a la antigüedad de la pieza, o que simplemente ya no cumple tus necesidades.

Es crucial que el colchón se adapte correctamente a tu cuerpo. Además, elegir una almohada confortable de acuerdo a tus preferencias y posición para dormir es igualmente importante.

Otros cambios

Es innegable que los cuerpos experimentan cambios: pueden aumentar o disminuir de peso, atravesar cambios de temperatura corporal, sufrir lesiones o, en el caso de los niños y adolescentes, crecer de forma significativa. Todas estas variantes pueden llevarte a cambiar tu colchón.

