Hijo de Javiera Suárez recita poema en inglés por el Día de la Madre a 5 años de su partida

¿Qué pasó?

Este domingo 12 de mayo se celebró en todo el país el Día de la Madre, fecha en la que varias personalidades aprovecharon para saludar y homenajear a sus progenitoras.

En esta ocasión, el pequeño Pedro Milagros, hijo de la fallecida periodista Javiera Suárez, recordó a su mamá a 5 años de su partida con un especial mensaje.

Día de la Madre

Se trata de un video que fue compartido en la cuenta de Instagram de su padre, el doctor Cristián Arriagada, quien exhibió este emotivo momento.

En el registro se ve que ambos están en el cementerio, donde le dejaron algunos regalos y muestras de cariño. Además, se oye la voz del pequeño recitando un tierno poema en inglés.

El mensaje

“Mommy, mommy, I love you. Thanks for all the things you do. I love you and you love me, that’s the way it should be”, dice el Pedrito, siendo la traducción: “Mami, mami, te amo. Gracias por todas las cosas que haces. Te amo y me amas, tal como debe ser”.

Este video conmovió a sus seguidores de la plataforma, quienes aprovecharon de dedicarle adorables mensajes y halagar al galeno.

Muerte de Javiera Suárez

Cabe recordar que Javiera falleció en 2019 tras una larga y dura lucha contra el cáncer de piel ramificado a su pulmón, hígado y mamas.

Antes de su deceso, dio a luz a Pedro Milagros y ahora Cristián se hace cargo del pequeño.

