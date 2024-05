"No me canso de contemplarte": Steffi Méndez publica tierno video en su primer Día de la Madre como mamá

12 may. 2024 - 20:46 hrs.

El viernes pasado, Stephanie "Steffi" Méndez, subió a Instagram una fotografía de su pareja, el músico sueco-finlandés Dante Lindhe, junto a su hijo recién nacido.

Hoy, Día de la Madre, la joven influencer compartió un tierno registro junto a su bebé, en la primera ocasión que celebra este día como una mamá.

"No me canso de contemplarte"

A través de un video de TikTok, Steffi se mostró sosteniendo a su hijo mientras este la mira, en un ambiente de mucha calma y amor.

TikTok

"Y pensar que eres mio, no me canso de contemplarte mi angelito", escribió la hija de DJ Méndez en español y sueco.

Las infidencias de Steffi Méndez tras el parto

La actriz abrió un espacio en su cuenta de Instagram para que sus seguidoras y seguidores le hicieran preguntas, las que estuvieron dirigidas principalmente a su embarazo y parto.

Primero, hubo una seguidora que le deseó "feliz día de la madre" a Steffi, a lo que ella respondió con una foto de los pies de su recién nacido y diciendo "muchas gracias".

Instagram

Luego, otra persona le preguntó cómo había sido el parto, a lo que reaccionó diciendo "nunca había experimentado tantos sentimientos juntos en un día".

"Tuve un parto de cesárea, ya que durante mi embarazo me diagnosticaron una enfermedad al intestino grueso y por mi salud tuve que planear cesárea", añadió, junto a una traducción en sueco.

Instagram

La influencer también contó que tuvo antojos de "diferentes ensaladas con muchooooo limón", mostrando fotografías de distintas verduras.

A su vez, reveló que su bebé pesó 3 kilos con 750 gramos y midió 51 centímetros y que, por su parte "subí 25 kilos durante mi embarazo y ahora la verdad de las cosas que no me he pesado".

Instagram

