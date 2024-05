"Te mereces todo y más": El cariñoso mensaje de "Monito" Vidal a Marité Matus por el Día de la Madre

12 may. 2024 - 14:30 hrs.

En este día de la Madre, los famosos han aprovechado las redes sociales para saludar a sus progenitoras o dejar mensajes de aliento a aquellas que lo necesiten, como en el caso de Karen Doggenweiler a Mariana Derderían.

Uno que tampoco dejó pasar la oportunidad de festejar a su mamá fue Alonso "Monito" Vidal, quien utilizó su cuenta personal para festejar a María Teresa Matus.

¿Qué escribió Alonso?

El mayor de los tres hijos del extinto matrimonio entre Marité y Arturo Vidal agradeció a su madre, destacando lo incondicional que ha sido con él.

"Mamá, hoy quiero decirte gracias. Eres la mejor mamá del mundo. Me cuidas, me escuchas y siempre estás ahí para mi. Que tengas un Feliz Día de la Madre, porque te mereces todo y más. Te amo mucho", escribió en Instagram.

Cumpleaños de Monito Vidal

Hace unos días fue el cumpleaños de Alonso, momento que aprovechó su madre para enviarle un tierno mensaje.

"Hoy celebramos tus 15 años. Un día lleno de emociones y orgullo para mi corazón. Desde el momento en que llegaste a este mundo, tu carita quedó grabada en lo más profundo de mi ser, iluminando mis días con tu amor y tu presencia", partió diciendo Marité.

"Cada paso que has dado en este camino de la vida me ha llenado de alegría y me ha enseñado la verdadera grandeza de la entrega incondicional y sobre todo que no tienes límites", continuó en el posteo que acompañó de varias imágenes del joven.