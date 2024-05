"Mi mayor tesoro en la vida": Marité Matus celebra cumpleaños número 15 de su hijo "Monito" Vidal con tierno mensaje

07 may. 2024 - 12:01 hrs.

La influencer María Teresa Matus publicó un tierno mensaje en su cuenta de Instagram para saludar a su hijo Alonso "Monito" Vidal por su cumpleaños.

El mayor de los tres hijos del extinto matrimonio entre Marité y Arturo Vidal cumplió 15 años de edad este 7 de mayo.

Marité Matus y su hijo "Monito" Vidal (Instagram)

"Mi mayor tesoro"

"Hoy celebramos tus 15 años. Un día lleno de emociones y orgullo para mi corazón. Desde el momento en que llegaste a este mundo, tu carita quedó grabada en lo más profundo de mi ser, iluminando mis días con tu amor y tu presencia", partió diciendo Marité.

"Cada paso que has dado en este camino de la vida me ha llenado de alegría y me ha enseñado la verdadera grandeza de la entrega incondicional y sobre todo que no tienes límites", continuó en el posteo que acompañó de varias imágenes del joven.

Monito Vidal llevando a su madre al altar para su matrimonio con Camilo Huerta (Instagram)

La influencer también reflexionó sobre cómo ha sido ver a su hijo crecer.

"Ver cómo te conviertes en un adolescente con tantas pasiones y sueños me llena de admiración y emoción. Eres mi razón para seguir adelante y mi mayor regalo en este mundo", sinceró.

"Cada locura que se te ocurra, cada idea que desees llevar a cabo, aquí estaré para apoyarte y acompañarte en cada paso del camino, como siempre de la mano", continuó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Teresa Matus ?? (@mariteematus)

Dentro de las cariñosas palabras que tuvo para su hijo también señaló: "Gracias por enseñarme tanto, por regalarme siempre un abrazo y decirme cuanto me amas!! Eres mi luz en la oscuridad, y mi mayor tesoro en la vida".

Finalmente, Marité Matus cerró el saludo diciendo: "Feliz cumpleaños, mi Alonsito que este día esté lleno de alegría, amor y felicidad, y que todos tus sueños se hagan realidad. Siempre estaré aquí, para ti, incondicionalmente…".

