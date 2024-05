Más de 50 millones: Las millonarias deudas que Carla Jara le cobra a Francisco Kaminski

07 may. 2024 - 09:01 hrs.

La bullada separación de Carla Jara y Francisco Kaminski sigue dando que hablar y en esta oportunidad la exchica Mekano reveló los millonarios montos que el locutor radial le debe.

"Espero que algún día me devuelva toda la plata que me debe, que es mucha, es mucha plata, así que ojalá algún día se digne a pagarme toda la plata que le he prestado", señaló Jara mediante Instagram, luego de desmentir a su ex por dichos respecto al financiamiento del viaje a Brasil que hicieron en verano.

"Le debe más de 50 millones"

La periodista Cecilia Gutiérrez habló con la influencer, quien detalló todas las deudas que Kaminski tiene con ella.

"Luego de la separación, Kaminski vendió su auto para pagarle a Carla Jara una deuda de 6 millones. Carla dice que Francisco Kaminski vendió su auto en 29 millones y los 6 millones nunca se los transfirió, se los había quedado de pagar y nunca se los pagó", partió diciendo la comunicadora en el programa Sígueme.

Carla Jara y Francisco Kaminski (Archivo Instagram)

Mientras leía los mensajes que le envió la influencer, Gutiérrez también reveló que "la deuda que Francisco Kaminski tiene en este momento con Carla Jara es de más de 50 millones de pesos. Le pregunté a Carla si me autorizaba a dar esta información, le debe más de 50 millones de pesos y nunca le depositó los 6 millones de la venta del auto que él aseguró que le iba a depositar hace aproximadamente un mes".

Además de esta deuda, el presentador de televisión fue acusado de hacer que su exesposa pidiera un préstamo a su nombre, crédito del cual tampoco ha pagado las cuotas respectivas.

"Ella está pagando la casa donde vivían y donde vive con su hijo y Francisco Kaminski pidió un crédito a su nombre por 80 millones de pesos. Del crédito se paga 1,4 millones mensuales de cuota, de las que aún no paga dos meses", añadió Gutiérrez.

Otra de las peticiones de dinero realizadas por el animador se efectuó cuando él se fue de la casa que compartían.

"Cuando ya estaban separados y Francisco le dice a Carla que estaba en una hostal, la llama para pedirle que le preste 4 millones de pesos. Él le dice que tiene problemas de deuda y que lo están hostigando, que por favor lo ayude, y que se lo va a devolver en dos días. No le ha devuelto los 4 millones, —Carla— me comparte el comprobante de transferencia eso 4 millones", detalló la periodista.

Finalmente, Gutiérrez se refirió al destino de esos 4 millones. "Lo conversamos con Carla y creemos que esa plata fue utilizada para pagar el hotel de lujo en el que estaba y no en el hostal de mala muerte en la que él aseguraba estar porque no tenía plata", concluyó.

Todo sobre Famosos chilenos