"Di la verdad, si ya la cagaste": El directo consejo de Iván Arenas a Francisco Kaminski

Iván Arenas entregó detalles sobre una sincera conversación que tuvo con Francisco Kaminski fuera de pantalla, luego de que ambos hayan estado como invitados en un estelar de conversación el pasado fin de semana.

Durante la emisión de PH, Arenas fue consultado sobre cómo define a Kaminiski tras lo ocurrido con Carla Jara y el comediante no tuvo reparos en calificarlo como "hueón po'".

"Fue la primera palabra que se me vino a la cabeza, pero la verdad es que habíamos tenido una pequeña conversación cuando él llegó y yo llegué. Nos saludamos amablemente, lo conozco hace mucho tiempo", confesó el lunes durante el programa Que te lo digo.

"Di la verdad no más, si ya la cagaste"

Iván Arenas también reveló parte de lo que habló con Kaminski. "Le dije 'mira en lo que andai metido'. Me dijo 'buta, así es la vida' y le dije 'bueno, di la verdad no más, si ya la cagaste'. Fueron pocas palabras", sinceró.

En la entrevista, Kaminski contó algunos pormenores de su separación con Carla Jara y también confesó que se encuentra en una relación con Camila Andrade, quien apenas se supo del término, fue acusada de ser causante de la ruptura matrimonial.

Iván Arenas y Francisco Kaminski

Sobre la actitud del locutor radial en el programa de televisión, Arenas destacó que "yo creo que él llegó entregado, sabía a lo que iba, pero de verdad sí lo vi tranquilo. Me llamó mucho la atención. Me dijo 'lo hecho está' y yo le dije 'te veo tranquilo'. ¿Dime que no es raro que con esa tremenda cagaita él se vea tranquilo? Yo lo felicité, cómo no vas a felicitar a un tipo que está tranquilo con la tremenda cagada que se mandó".

Luego, el profesor Rosa contó que "también aproveché de preguntarle: ¿Qué opinas tú realmente en forma interna? ¿Tú te quedas con esta otra niña —Andrade— o hay posibilidades de un reencuentro?".

Ante eso, aseguró que Kaminski le respondió "'no, esto está malo, malo, malo' y lo asume, entonces, cuando entró a la segunda tanda de preguntas, dejó en claro de que hay mentiras por ambos lados un poco, más de él que de ella, pero son mentiras que uno podría llamar piadosas, que son para arreglar ciertas situaciones que más graves, para tapar a la otra persona".

