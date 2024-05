"Soy mamá soltera y es muy difícil para mí": El preocupante mensaje de Nidyan Fabregat en el Día de la Madre

13 may. 2024 - 17:22 hrs.

Cargadas de nostalgia estuvieron las redes sociales a propósito de la celebración del Día de la Madre.

Mientras Isidora "Tita" Ureta recordó a su fallecida madre y lanzó un sentido mensaje a las "que ya no están", la exmodelo Nidyan Fabregat, hizo una reflexión sobre lo cuesta arriba que ha sido llevar adelante su rol de madre.

A modo de contexto, vale precisar que la española se convirtió en madre en septiembre del año pasado. De acuerdo a lo que ella misma reveló, hace años atrás pudo haberse convertido en madre, pero tuvo una pérdida que la hizo pensar que no podría tener un hijo.

En todo caso, a través de sus redes sociales, Fabregat acusó estar sola, criticando a sus más cercanos por esto.

"Nunca me había sentido tan sola y triste"

“Nunca me había sentido tan sola y tan triste. Ni un solo mensaje de ‘feliz día de la mamá’”, se lamentó.

“Se me rompe el alma. Mía (su hija) ya tiene 8 meses y nadie de mis amigos, familia, la conoce. Nadie. ¿Dónde están todos? ¿O es por qué ya no estoy en la TV? ¿Por qué ya no estoy en Santiago?”, reflexionó la mujer.

Al final del mensaje, que publicó a través de una historia de Instagram, hizo un atisbo de autocrítica.

"A lo mejor no he estado presente y les pido perdón, pero soy mamá soltera y es muy difícil para mí", cerró.