El nuevo proyecto de Cote López con Luis Jiménez tras reconciliación

15 may. 2024 - 10:16 hrs.

Una de las parejas más queridas de la farándula nacional es la conformada por María José López y Luis "Mago" Jiménez, quienes recientemente anunciaron su reconciliación.

Ahora el matrimonio se embarcó en un nuevo proyecto junto a una pareja de amigos suyos, Fernanda Arancibia y Carlos Villanueva.

El nuevo proyecto de Cote López y Luis Jiménez

La empresaria y el exfutbolista ahora tienen un pódcast llamado "Disparejas", en el que también participan Fernanda y Carlos.

Los capítulos se podrán desde este jueves, de manera gratuita, mediante WeHubcl en Twitch (clic aquí).

Sobre cómo tomaron la decisión de hacer un pódcast, Cote López explicó que "como en marzo estábamos haciendo un asado con Carlos, Luis, Fer y los niños. Los chicos hablaban de un pódcast que iban a hacer ellos de fútbol, y ahí empezamos, '¿y si hacemos uno de nosotros?'".

Pese a que la conversación quedó hasta ahí, el fin de semana recién pasado concretaron la idea. "El sábado nos juntamos con Nico, la Fer y Luis y retomamos la información curados".

Cote López y Luis Jiménez (Instagram)

Fue así como decidieron lanzar "Disparejas", pódcast cuyo nombre refleja lo que son como parejas. "Somos muyyyy disparejos jajaja como parejas. Luis y Carlos ordenados, responsables y nosotras —yo y Fer— un desastre".

En la producción, cono reconoció que hablarán "de todo", incluso será sin edición, ya que lo transmitirán en vivo. Hablaremos de "anécdotas, pelarnos, hablar de cómo es cada uno. Somos mejores amigos, compadres, nos sabemos la vida. El miedo es que será en vivo jajaj. No podremos editar", explicó.

Dentro de las preguntas que le hicieron sus seguidores, una persona le consultó a la influencer cómo logrará que Luis grabe un pódcast "si se ve que le carga que lo grabes".

Ante el "ataque", fiel a su estilo, Cote señaló: "Mi gente yo no sé de donde x... sacaron eso jajajajaja Luis no puede estar más ni ahí con que lo graba. No le molesta en NADA".

Asimismo, aclaró diciendo que su marido "antes se cuidaba de aparecer en ciertas cosas por le tema de fútbol, pero jamás le ha molestado".