Volvió el amor: María José López anunció su oculta reconciliación con Luis Jiménez

13 may. 2024 - 09:04 hrs.

Cuando todos creían que su matrimonio había quedado en el pasado, María José "Coté" López sorprendió a sus 2,3 millones de seguidores en Instagram, anunciando su reconciliación con Luis "Mago" Jiménez.

La influencer mantuvo en total hermetismo su reencuentro amoroso con el exfutbolista, pues en redes sociales había indicios de que ambas figuras estaban alejadas. Por ejemplo, hubo un periodo en que dejaron de seguirse, aunque a fines de marzo lo volvieron a hacer.

Además, hace bastante tiempo que el uno no aparece en la cuenta de Instagram del otro, lo que no hacía más que incrementar las dudas sobre un eventual arreglo.

"Coté" y el "Mago" están juntos desde hace meses

Mediante dos stories, la modelo enfatizó que el anuncio de su reconciliación estaba dirigido exclusivamente a sus admiradores y admiradoras, ya que ellos y ellas están constantemente preguntándole sobre su situación amorosa.

"Cuando nos separamos con Luis (en noviembre de 2023), yo lo subí y lo hice para ustedes, porque me siguen y nos quieren. Pasó que (el anuncio) salió en todos los diarios, hablando de nosotros en la tele, y a mí no me gusta eso. Si me gustara, yo estaría en la tele. A mí gusta subir lo que yo quiero subir", comenzó relatando.

Luis Jiménez y María José López (Instagram)

Continuó diciendo que "yo soy súper cerrada, muestro lo que quiero mostrar. No le cuento nada a nadie. Pero con Luis estamos juntos hace meses, mi gente. Está todo bien, habrá durado un mes nuestra súper separación".

Tras dar el gran anuncio, "Coté" señaló que volverá a aparecer públicamente con el "Mago": "Estamos todo el día juntos, así que obvio que lo van a ver. Ya quiero volver a las redes, más contenta, estoy mejor, así que me van a ver más. Para que les quede claro, si yo estaba mal, él (Luis) no tiene nada que ver".

"No estoy soltera"

Con la reconciliación, ahora las palabras de la empresaria cobran sentido. Durante la noche del viernes, ella hizo un live y respondió la pregunta que le hizo una fanática: "Cuenta cómo va tu vida, ¿volviste con Luis o estás soltera?".

Su respuesta fue: "No, mi gente, no estoy soltera". Pues claro que no, si ya había regresado con el exdeportista, sin que sus seguidores lo supieran hasta ese entonces.

No obstante, después de contestarle a su seguidora, los dichos que agregó parecían esfumar toda esperanza de estar nuevamente con Jiménez: "La última vez dije: ‘Los errores no los cometo dos veces’, pero todo bien mi gente, todo bien". Finalmente, la mediática pareja se reencontró.

Todo sobre Famosos chilenos