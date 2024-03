Coté López se refirió al rumor de que tiene un romance con Pailita tras quiebre con Luis Jiménez

14 mar. 2024 - 16:10 hrs.

A través de diferentes páginas de farándulas de redes sociales, durante los últimos días ha comenzado a circular el rumor de que María José "Coté" López tendría una relación incipiente con el cantante Pailita.

Un trascendido que se enmarca en medio del rumorado quiebre matrimonial que existiría entre Coté y su marido, Luis Jiménez, quienes no se han querido referir a este tema.

Coté López se refiere a este supuesto romance

Del tema que sí quiso hablar Coté fue sobre la supuesta relación de ella con Pailita, por la cual fue consultada durante esta jornada por el sitio Infama.cl.

Al respecto, les contestó que, "ayer (miércoles 13 de marzo) me escribieron en una foto mía de él y no entendía, tuve que buscar qué onda".

Coté López y Pailita

Sobre el chisme de que ella tiene un romance con Pailita, lo descartó de plano, e incluso especuló los motivos por los cuales habría iniciado este, rememorando cuando habló del mediático quiebre que tuvo el cantante con Skarleth Labra.

"Obvio que es falso, hace mucho en una casilla de preguntas me preguntaron que opinaba a de una funa de estos niños (él y su ex), y yo di mi opinión y lo defendí, entonces me imagino que de ahí sale el nombre", expresó.

"La verdad es hasta chistosa esta ridiculez, pero tengo niños y es superirresponsable de la prensa hacer un cahuín de nada. Aunque estoy acostumbrada... pero te aclaro que nunca en mi vida he hablado con él o visto", cerró.

Revisa la historia

Historia de Infama

Todo sobre Famosos chilenos