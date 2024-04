"Mis rodillas están destrozadas": El problema de salud que tiene al Pato Yáñez sin poder jugar una pichanga hace 20 años

28 abr. 2024 - 22:00 hrs.

¿Qué pasó?

Patricio Nazario Yáñez Candia, actualmente tiene 63 años y es recordado como uno de los grandes cracks del fútbol nacional durante las décadas de los '80 y '90, teniendo una destacada carrera en el fútbol español.

En el presente, es comentarista deportivo de radio y televisión. Ya alejado de las canchas, el "Pato" cuenta sobre el problema de salud que hace 20 años le impide jugar una "pichanga".

¿Qué dijo Pato Yáñez?

El otrora delantero de la Selección Chilena y campeón de la Copa Libertadores en 1991 con Colo Colo, contó en diálogo con Las Últimas Noticias que “cada vez estoy más limitado para hacer deporte por el problema en mis rodillas: sufro de artrosis, no tengo cartílagos, así que no puedo realizar ninguna actividad física de impacto o de salto”.

Añadió que “hace 20 años, por ejemplo, que no puedo jugar una pichanga. Antes jugaba pádel o tenis y ya no puedo. Mis rodillas están destrozadas (...) Los doctores ya me dijeron que en un poco tiempo más será inevitable un implante”.

Operación

Yáñez contó que “por ahora vivo con antiinflamatorios y cuando manejo debo descansar un par de minutos antes de bajarme y caminar. No le tengo miedo a la operación. Hablé con Osvaldo Hurtado, que ya tiene implantes, y me dijo que eso le cambió la vida, así que lo haré cuando llegue el momento”.

“Llegué a este nivel de dolencia por los golpes que recibí, porque me infiltraba y porque en mis tiempos de futbolista una operación era super invasiva, no como ahora que se hace una artroscopia y quedas listo”, cerró.

