"Cometí todos los errores": Jordi Castell reconoció que no estaba enamorado cuando se casó con Juan Pablo Montt

El fotógrafo Jordi Castell contrajo matrimonio en el año 2020 con el ingeniero, Juan Pablo Montt. Un vínculo que solo alcanzó a durar poco más de un año, puesto que en octubre de 2021 ambos decidieron separarse.

A cuatro años del fallido enlace, Jordi reconoció que al momento de casarse con Montt, no se encontraba enamorado de él, aunque guardaba la esperanza de lograrlo durante el matrimonio.

Así lo confesó recientemente en un programa de TV+ el fotógrafo, quien en medio de una conversación sobre los matrimonios que han fracasado, habló de su experiencia.

Juan Pablo Montt y Jordi Castell

El matrimonio de Jordi Castell

"Yo me casé pensando en que me iba a enamorar, y pensando que iba a ser una buena historia", indicó, agregando que, "yo creo que me quise enamorar de la situación, mandé a hacer los anillos, yo pedí matrimonio".

En esta línea reconoció que, "yo cometí todos los errores y asumo con toda la humildad la responsabilidad de todo eso, porque fui yo quien tomó la iniciativa. Yo no voy a echarle la culpa al otro porque el matrimonio cagó o porque no resultó. Fui yo el responsable".

Jordi Castell y Juan Pablo Montt

De hecho, recordó que cuando le contó a dos de sus mejores amigos sobre la pedida de mano, estos le preguntaron si estaba seguro sobre la decisión que tomó, afirmando que luego, en los días previos al matrimonio lo pasó "como el hoyo (mal)".

Pese a este impasse amoroso, Jordi no descarta volver a casarse, aunque ahora lo haría diferente. "Si yo me vuelvo a enamorar algún día y decido formalizar y hacer un matrimonio. (...) Voy a pedir una hora al registro civil, no voy a hacer ninguna fiesta ni ninguna payasada", anunció.

