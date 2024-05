Hijo de Nabila Rifo: "Estoy preso, pero por lo menos mi mamá está tranquila, nunca nadie más le va a pegar"

12 may. 2024 - 17:08 hrs.

¿Qué pasó?

Luis Torres Rifo, joven de 20 años de edad que, junto a su hermano menor, asesinó a la pareja de su madre, Nabila Rifo, habló y se refirió sobre el ataque que perpetró.

Nabila Rifo fue víctima hace siete años de un brutal ataque por parte de su exconviviente, Mauricio Ortega, quien está cumpliendo condena por los delitos de violación de morada, lesiones graves y lesiones graves gravísimas.

El 4 de febrero, el Juzgado de Garantía de Coyhaique dispuso prisión preventiva para Luis Torres, imputado por el homicidio del hombre de 34 años en medio de un presunto episodio de violencia intrafamiliar.

Aton

¿Qué dijo el hijo mayor de Nabila Rifo?

En entrevista con La Tercera, Luis Torres (20), reveló que “fui a la psicóloga cuando mi mamá aún estaba en el hospital (en 2016)”.

“Le dije que sentía rabia. Me daba impotencia no poder haber estado allí cuando le estaban pegando. Me decía a mí mismo: ¿Por qué me habré ido esa noche?”, dijo el joven.

“Estoy muy tranquilo. Estoy preso, pero por lo menos mi mamá está tranquila. Nunca nadie más le va a pegar, ni nada”, aseguró.

En cuanto a nueva pareja de Nabila, a quien dio muerte, Luis recordó que “una vez vio que ella hablaba con un amigo. Y él le dijo: ‘voy a matar a este huevón, lo voy a hacer cagar a cuchillazos. Y tú vas a estar al lado mío, para que sepas cómo le hago eso’”, relató.

Dicho episodio fue confirmado por Nabila Rifo el día que murió su expareja, un mecánico de 35 años de nombre Gerardo Bañares, que tenía antecedentes por VIF.

Respecto al episodio que terminó con la vida de Gerardo Bañares, Torres recordó que su hermano lo golpeó con un bate y él con una manopla.

“Estaba como cegado, no despertaba. No me di cuenta de lo que estaba haciendo. Era como estar en un sueño. Después lo vi tirado. Entré a la casa y desperté. Vi la manopla ensangrentada. Le dije a mi hermano chico, perdón. Quizás me vaya preso, porque lo vimos tirado. Estábamos tristes. Fue raro. Nunca había experimentado algo así”, cerró.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.