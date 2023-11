Coté López y Luis Jiménez anuncian el fin de su matrimonio tras casi 18 años: "No nos odiamos"

24 nov. 2023 - 14:21 hrs.

El fin de una era. María José "Coté" López y Luis "Mago" Jiménez anunciaron que, tras casi 18 años juntos, pusieron término a su matrimonio.

Mediante un comunicado que subieron a sus historias de Instagram en la cuenta de cada uno, los exesposos dieron a conocer la decisión que tomaron.

El fin del matrimonio

El comunicado parte diciendo, "seguramente este será el post más difícil de subir, pero lo consideramos necesario, además, hace poquito prometimos que les diríamos la verdad en caso de...".

"Con el corazón lleno de amor y respeto mutuo, después de casi 18 años juntos, hemos tomado la decisión de separarnos de común acuerdo", agregaron.

"Siempre hemos sido muy transparentes con ustedes y esta vez no será diferente. Lo más importante es que no existen terceras personas involucradas. Les pedimos, por favor, no inventen tonteras, el desgaste se dio en estos últimos meses por muchos cambios en nuestras vidas y de manera natural", sumaron.

El exmatrimonio siguió justificando la decisión de hacer público el quiebre, explicando que, "preferimos que sepan todo a que se inventen cosas que no son y que pueden perjudicar la salud mental de nuestros hijos".

La nueva dinámica familiar

Asimismo, Jiménez y López aprovecharon de revelar cómo se dará la dinámica familiar de ahora en adelante, contando que "viviremos a 2 minutos de distancia y el ingreso a la casa de ambos es siempre bienvenido".

"No habrá régimen, ya que queremos ser papás al 100% y que nuestros hijos nos vean todos los días en un ambiente lindo y sano. Económicamente, ni siquiera hubo conversación, pues ambos, gracias a Dios, no tenemos problemas", aseveraron.

Ambos dejaron en claro que "es muy probable que nos sigan viendo realizando actividades juntos y junto a los niños, porque nosotros no nos odiamos. Si tomamos esta decisión fue justamente para no llegar a ese momento".

Sobre el reciente viaje que hicieron a Tailandia, comentaron que fue de "despedida" y que "ahora comenzaremos un nuevo, desconocido, doloroso y difícil proceso. Por lo mismo, agradecemos su comprensión y les pedimos por favor respeto durante este proceso. Y esperamos que podamos seguir contando con su apoyo en el futuro".

