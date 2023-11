Chilena Camila Santander obtiene el primer lugar en concurso de belleza Miss Europa Continental

24 nov. 2023 - 13:10 hrs.

La chilena Camila Santander logró conseguir durante esta semana un importante reconocimiento en el certamen de belleza Miss Europa Continental edición internacional, obteniendo el primer lugar.

Este concurso tiene varias categorías, incluyendo una europea —para solo premiar a aspirantes de dicho continente—, y también las versiones global, internacional y mundial, que reconocen a candidatas de cualquier país.

El triunfo de Camila Santander

A través de sus redes sociales, Camila Santander compartió las imágenes de lo que fue su premiación, en la que obtuvo el flamante primer puesto.

En la descripción, Camila contó detalles de su coronación. "No me creo que soy la Miss Europa Continental de la edición internacional, con 60 candidatas, entrando en el top 20, siendo la única latinoamericana y sacando el primer lugar".

"Espero que todos estén contentos, intenté dejar a Chile lo más alto que pude y lo hice con mucho amor, perseverancia y esfuerzo, lo cual se vieron reflejados en los últimos meses de mi vida", añadió.

La joven dedicó el triunfo a "mi familia y a los que me ven desde el cielo, nunca imaginé poder llegar tan lejos en lo que me gusta". La publicación obtuvo cientos de "me gusta" y decenas de comentarios de sus seguidores, quienes aplaudieron su logro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Camila Santander (@camilasantanderv)

En su página web, Miss Europa Continental define a su certamen como "un concurso de belleza internacional que nace con el objetivo de realzar el encanto femenino y las culturas de los diferentes países participantes", de acuerdo a lo que recoge Infobae.

