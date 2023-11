'Palta' Meléndez cuenta por qué volvió a Chile desde España: "Allá me pegó un poco no poder actuar"

24 nov. 2023 - 10:25 hrs.

El comediante Juan Carlos "Palta" Meléndez decidió hace dos años mudarse de Chile a Málaga, España, junto a su esposa de dicha nacionalidad Sandra Bermúdez y sus dos hijos, en búsqueda de nuevos horizontes para su vida.

Sin embargo, hace algunos días, Meléndez regresó a Chile completamente solo... pero no por un quiebre familiar, sino que se vino por la temporada de verano a trabajar en nuestro país.

Meléndez, en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), explicó los motivos tras su decisión, que lo mantendrá alejado de su familia al menos hasta marzo.

"Necesito actuar, por autoestima (...) necesito subirme a los escenarios. Allá en España tuve actuaciones esporádicas, pero no tengo un circuito como lo tengo en Chile", explicó.

Sobre cómo se tomó su familia esta decisión, indicó que ellos entendieron sus razones. "Estaban contentos de que tomara la decisión de venirme estos cuatro meses. Durante los últimos dos años hemos estado muy apegados como clan, pero también requiero trabajar", profundizó.

¿Es muy difícil alejarse de su familia? Al respecto dijo que sí, pero puntualiza que "es bueno a veces que te echen de menos un ratito".

"Con Sandra ya estamos superconsolidados, ella estaba muy contenta de que me viniera porque sabía que necesitaba este viaje por mi felicidad artística. Yo siempre he vivido del escenario y allá me pegó un poco no poder actuar. Había semanas en que andaba muy contento y otras extrañando a Chile", aseveró.

Meléndez reveló que ya tiene una rutina lista para presentarla sobre los escenarios chilenos y tiene planes de llevarla a España si es que convence al público.

"La gracia es afinar lo más que pueda esa rutina durante el verano y llevármela a España con todo. Me tengo fe. Sé que va a funcionar", cerró.

