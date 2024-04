Ministra Tohá se refiere a hipótesis por crimen de Carabineros y no descarta represalia por condena a Héctor Llaitul

28 abr. 2024 - 14:22 hrs.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refrió a las hipótesis sobre el crimen de los tres carabineros asesinados en Cañete, región del Biobío, la madrugada del pasado sábado 27 de abril.

Tras ser consultada sobre si descarta o no que el ataque haya sido en respuesta del juicio del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien fue declarado culpable por delitos de seguridad del Estado, indicó que "podría serlo y podría ser también un ataque de otra naturaleza donde esté mezclado el crimen organizado".

En esa línea, aseguró que "eso lo tiene que decir la investigación, no ayuda que hagamos especulaciones".

Sobre qué organizaciones podrían estar detrás del triple asesinato, manifestó que son "muchas. ¿Cuál es la hipótesis válida?, lo tiene que decir la investigación. Puede ser una orgánica de la zona, puede ser el crimen organizado, una combinación. La investigación nos tiene que decir eso".

Gobierno descarta pedir renuncia del General Yánez

La ministra también descartó que el Gobierno vaya a pedir la renuncia del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien será formalizado por apremios ilegítimos el próximo 9 de mayo.

"Lo que yo puedo decir es que hay una formalización programada, el Gobierno no puede moverla, no le corresponde, pero si consideramos que en este contexto, con la institución enfrentando el momento que está, no es oportuno tener un cambio en el mando", declaró.

Finalmente, Tohá confirmó que "en este momento, no se va, por el lado del Gobierno, a promover un cambio".

