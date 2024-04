Yáñez se aferra y descarta acuerdo para su salida de Carabineros: "Yo no puedo pactar nada"

26 abr. 2024 - 15:27 hrs.

¿Qué pasó?

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, abordó la información que ha trascendido sobre un supuesto pacto con el Gobierno para dejar el cargo antes de ser formalizado este 7 de mayo, teniendo en cuenta que se espera la inminente aplicación del criterio Tohá.

Al respecto, fue consultado sobre sus expectativas de continuar encabezando la institución, considerando las acciones judiciales que ha presentado su defensa para intentar postergar su formalización.

"Yo no puedo pactar nada"

"Mientras existan todavía trámites hay que esperar", aseveró Yáñez, asegurando estar concentrado en el aniversario de Carabineros este sábado. "Esa es la principal preocupación".

Sobre si su salida de la institución está pactada con el Ejecutivo, respondió que "yo no puedo pactar nada, si yo no soy el jefe".

"Las personas que tenemos cargos directivos a nivel nacional tenemos algo que no tienen todas las autoridades, que es la confianza del Presidente de la República", aseveró.

¿Qué dice el Gobierno sobre la posible salida de Yáñez?

En la Entrevista Prime de la señal 24/7 de noticias "Meganoticias Ahora", la ministra del Interior, Carolina Tohá, no descartó ni confirmó la salida de Yáñez.

Al ser consultada si afectará la salida de Yáñez, manifestó: "yo creo que sin duda afecta, somos seres humanos, tenemos orgullo de nuestras instituciones, cuando tenemos un traspié como este preocupa. Pero quienes trabajamos en instituciones que tienen desafíos complejos y que enfrentan vicisitudes todo el tiempo, también tenemos que estar preparados para enfrentar esas dificultades".

"Uno no quisiera tener que enfrentar estas cosas, pero cuando nos tocas enfrentarlas hay que darle cara y hay que resolverlas y no andar quejándose en la vida por lo difícil que es el mundo, porque para eso estamos acá, para enfrentar las dificultades que nos toca", manifestó.

Criterio Tohá

El "criterio Tohá" indica que cualquier autoridad de Gobierno que sea formalizada está en la obligación de dejar el cargo.

Desde el oficialismo, figuras de Apruebo Dignidad esperan que esto se cumpla y el uniformado dé un paso al costado.

"Me parece que la señal debe venir de parte de él, es él quien debe dar la señal correspondiente porque no puede ser que esté con un proceso judicial en curso mientras esté con el principal rango que tiene Carabineros", señaló la diputada de Convergencia Social Gael Yeomans, quien también sentenció que "debiese haber efectuado esta renuncia mucho antes".

¿Qué dice la Fiscalía sobre Yáñez?

Por su parte, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, expuso que "toda persona que se encuentra dispuesta a un proceso penal tiene derecho a ejercer las garantías o las acciones que la ley le confiere y, por lo tanto, si el general Yáñez está enfrentando un proceso judicial, mal se le puede reprochar su defensa".

"Efectivamente, se ingresó la solicitud de inhabilidad por parte del General Yáñez, está pendiente todavía la resolución, pedimos un informe de acuerdo a nuestros procedimientos internos, pedimos un informe al Fiscal Armendáriz relacionado con esa solicitud, pero todos los fiscales regionales cuentan con la confianza del Fiscal Nacional, mientras no se declare lo contrario", añadió.

En ese sentido, señaló que "una vez que recibimos esa solicitud de inhabilidad de inmediato, conforme a nuestros procedimientos internos, le solicitamos un informe para evacuarla también a la mayor posibilidad posible, considerando que hay plazos corriendo".

"No quisiera faltar la verdad, hoy no he verificado si el fiscal ya me acudió a ese informe, probablemente ya lo habría entregado, pero lo que sí le puedo asegurar con toda certeza es que esa petición de inhabilidad está pendiente de resolución, porque me corresponde a mí definirla", aseveró.

