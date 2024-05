Fiscalía inicia investigación por mujer que empujó a adulto mayor al río Achibueno

01 may. 2024 - 00:32 hrs.

¿Qué pasó?

La fiscalía de Linares, por instrucción del Ministerio Público, comenzó una investigación penal debido a un hecho ocurrido el domingo en la ribera del río Achibueno, en el sector denominado Pejerrey en dicha comuna de la Región del Maule, donde una mujer empujó a un hombre de la tercera edad, identificado como Miguel Benavente, cayendo a las aguas del mencionado río.

Los hechos se habrían producido cuando el hombre paseaba en compañía de su esposa, su nieta y un hijo. Es en ese momento que una mujer llega al lugar para increparlos y decirles que no pueden estar en ese lugar porque se trata de una propiedad privada -aseguró que el terreno era "su camping"-, obligándolos a salir.

¿Qué dijo la Fiscalía por mujer que empujó a hombre en río Achibueno?

La fiscal jefe Carola D' Agostini dispuso diligencias a fin de aclarar los hechos. "Hemos recibido una denuncia por el hecho ocurrido el domingo pasado en horas de la tarde donde una persona fue empujada al río Achibueno por parte una mujer adulta, por una situación que actualmente está siendo investigada y que configuraría un delito de maltrato corporal relevante a persona adulta mayor", relató la persecutora.

También la fiscal señaló que "en ocasión de eso y producto de la denuncia recibida, se dispuso una orden de investigar a la Policía de Investigaciones para esclarecer este hecho".

De acuerdo a un video que circuló por redes sociales, se ve a la mujer empujando al hombre a las aguas del río Achibueno y, posteriormente, restándole importancia al hecho al ser registrada por las cámaras de los teléfonos celulares de familiares que también se encontraban en el lugar al momento del incidente.

¿Cuál es la versión de la dueña del camping?

"Bajé y le pedí al caballero que si podía sacar el auto de la entrada y él me dijo que no, porque esto era público", afirmó la dueña del camping.

"Me arrinconó con un árbol que está ahí, yo no me lo pude sacar de encima porque el abuelo no era tan abuelo para pegarme, empujarme y someterme", aseveró.

La mujer aseguró que al verse sobrepasada por la situación, asegura que no midió las consecuencias.

"Me lo saqué de encima y lo empujé. No medí que estaba el río, no me di cuenta. Estaba en shock de que un abuelo estaba pegándome y forcejeando", sostuvo.

Sigue la transmisión de Meganoticias Ahora