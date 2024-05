"No era tan abuelo para pegarme": Mujer que empujó a adulto mayor al río afirma que actuó en modo de defensa

30 abr. 2024 - 22:08 hrs.

¿Qué pasó?

El video de un adulto mayor siendo empujado al río por la dueña de un camping en la comuna de Linares, región del Maule, no tardó en mostrar el repudio de las autoridades y los usuarios de redes sociales.

La involucrada entregó su versión, la que se contrapone con la del hombre que paseaba junto a su familia por el lugar.

¿Cuál es la versión de la dueña del camping?

"Bajé y le pedí al caballero que si podía sacar el auto de la entrada y él me dijo que no, porque esto era público", afirmó la dueña del camping.

"Me arrinconó con un árbol que está ahí, yo no me lo pude sacar de encima porque el abuelo no era tan abuelo para pegarme, empujarme y someterme", aseveró.

La mujer aseguró que al verse sobrepasada por la situación, asegura que no midió las consecuencias.

"Me lo saqué de encima y lo empujé. No medí que estaba el río, no me di cuenta. Estaba en shock de que un abuelo estaba pegándome y forcejeando", sostuvo.

¿Qué dice el hombre que fue empujado al río?

Miguel Benavente, adulto mayor que cayó al río, también dio a conocer su versión de los hechos, y contó que "salí con mi familia, como siempre lo hago, a ver el río, las montañas, con mi nieta también".

"Entramos caminando por una puerta que estaba abierta y en eso aparece una señora gritando que teníamos que salir al tiro porque eso era propiedad privada y ella era la dueña", recordó.

"Yo le dije que no me iba a retirar porque estaba en el río, a dos metros del río, ahí ella me empieza a empujar y me empuja al río", agregó.

Además, precisó que "nosotros nunca la empujamos ni le hicimos nada".

¿Qué dicen las autoridades?

Ali Valderrama, delegada Presidencial Provincial de Linares, señaló que "entendemos que lo que se muestra en el video no es la situación completa, según el relato que ella (la dueña del camping) nos indica. Por eso es importante que ella oficialice y robustece su denuncia compareciendo a la constatación de lesiones para que de esa forma se pueda reflejar lo que relata".

Por su parte, César Concha, seremi de Bienes Nacionales, indicó que "sabemos dos versiones, evidentemente son antagónicas entre sí, por lo tanto, son los tribunales los que tienen que pronunciarse".

Ambas partes tomaron acciones legales, mientras que Carola D'Agostini, de la Fiscalía de Linares, explicó que el hecho "configuraría un delito de maltrato relevante hacia una persona adulta mayor. En razón de eso y producto de la denuncia recibida, se dispuso una orden de investigar a la Policía de Investigaciones".

