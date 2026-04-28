Tenía licencia médica e intentó ser tratada en Tacna, pero lo tomaron como viaje: Corte ordenó pagarle la licencia médica

28 abr. 2026 - 12:58 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones de Arica dictó un fallo favorable hacia una mujer de 61 años tras acoger un recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin).

El organismo rechazó 9 licencias médicas de la paciente bajo el argumento de que esta había viajado a Tacna, Perú, mientras se encontraba de reposo. El tribunal determinó que la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) no consideró el contexto y los detalles específicos que motivaron el traslado de la mujer.

Los antecedentes del caso se remontan a 2022, cuando la mujer sufrió una inflamación cerebral que le dejó graves secuelas neurológicas y visuales, perdiendo gran parte de la visión de su ojo izquierdo. Ante la falta de convenios en Chile para costear su rehabilitación de forma particular, la mujer optó por atenderse en Tacna.

El fallo judicial subraya que realizar tratamientos ambulatorios prescritos por profesionales no constituye un incumplimiento del reposo, siempre que la situación sea debidamente acreditada, como ocurrió en esta instancia.

Fallo de la Corte de apelaciones

Uno de los puntos clave del dictamen es la crítica a la Suseso por ignorar la realidad geográfica de Arica. La sentencia destaca que Tacna es reconocida por su amplia oferta médica y su cercanía física, siendo un destino más accesible para los ariqueños que el centro urbano nacional más próximo: Iquique.

La proximidad con Perú facilita la continuidad de los procesos de rehabilitación que muchas veces no están disponibles de forma inmediata en su ciudad de origen.

La diferencia de costos también juega un rol fundamental en la decisión de los pacientes. Testimonios revelados por LUN, indican que una consulta con un especialista, que en el sistema particular chileno puede superar los 40 mil pesos, en el Hospital de la Solidaridad de Tacna puede costar 10 mil o menos.

Además de los honorarios médicos, los pacientes ahorran en traslados y hospedajes, ya que viajar a Santiago para recibir atención especializada resulta económicamente inviable para muchos ciudadanos del norte del país.

"Fiscalización implica el deber de analizar los hechos y los antecedentes del caso concreto antes de aplicar una sanción o denegar un beneficio", se lee en el fallo, argumentando que "no se observa que la Superintendencia haya ponderado debidamente los antecedentes esenciales aportados por la recurrente".

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