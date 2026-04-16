"Evidente ausencia de fundamento médico": Multan a siquiatra que entregaba licencias injustificadas

¿Qué pasó? 

En medio de un aumento significativo de investigaciones sobre licencias injustificadas, una siquiatra fue condenada por entregar licencias médicas sin fundamentos, hecho que fue denunciado por la Superintendencia de Seguridad Social. 

La doctora habría entregado licencia de reposo por 30 días a un paciente sin especificar motivos y/o diagnóstico. El fallo dictaminado sostuvo que: "La licencia médica de autos fue emitida con evidente ausencia de fundamento médico”. 

¿Cuál fue la sanción? 

La profesional deberá pagar una multa de 7,5 UTM, equivalente a más de 500 mil pesos chilenos, suma que fue cuestionada por la defensa de la acusada. 

¿Qué dice la defensa? 

En primera instancia, solicitaron una rebaja en el monto de la multa, catalogándola como una "medida arbitraria", y fundamentando que la profesional habría otorgado la licencia a un paciente cuyo diagnóstico se trataba de una depresión severa, debido al consumo de drogas. 

En cuanto a la resolución del caso, se analizó la licencia médica por la Unidad de Investigación a Profesionales Emisores de Licencias Médicas, en particular por profesional médico con especialidad en psiquiatría, determinando que la licencia médica fue emitida con evidente ausencia de fundamento médico. 

